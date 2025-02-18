Соцфонд объяснил, как оформить больничный во время отпуска за границей

Если житель России заболел во время отпуска за границей, по возвращении в нашу страну он должен подтвердить факт временной нетрудоспособности. Для этого нужно обратиться в медучреждение того государства, на территории которого проходило лечение, и запросить медицинское заключение или справку. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Далее нужно дооформить документ — поставить на него апостиль или сделать консульскую легализацию в зависимости от категории страны:

— государство — участник Гаагской конвенции — апостиль;

— государство — не участник Гаагской конвенции — консульская легализация;

— государство СНГ — апостиль или консульская легализация не требуется.

«В России нужно будет сделать перевод иностранного больничного и заверить его нотариально. Далее потребуется предоставить иностранный медицинский документ о нетрудоспособности и его нотариально заверенный перевод в поликлинику по месту жительства. Решение о замене иностранных медицинских документов на листок нетрудоспособности российского образца принимает врачебная комиссия», – пояснил Вафин.

Подробнее об оформлении и оплате больничных в 2025 году читайте в материале «Татар-информа».