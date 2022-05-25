Собянин ввел амнистию за нарушение антиковидных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение с 1 июня ввести «ковидную» амнистию. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений», — написал глава администрации города.

Собянин объяснил, что мера призвана помочь горожанам в связи с падением реальных доходов граждан. Власти Москвы прекратят взыскание или возвратят около 13,6 млрд рублей. Субсидии на компенсацию уплаченных ранее штрафов получат как граждане, так и бизнес. Собянин отметил, что амнистия распространяется на все нарушения антиковидных мер, помимо несоблюдения режима изоляции во время заболевания Covid-19.

«Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры „Мои документы“ не позднее 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа», — уточнил мэр.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что в России в ближайшее время не ожидают существенного увеличения заболеваемости коронавирусом, так как у большинства жителей уже есть иммунитет к инфекции.