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Здоровье
19 мая 2022  07:38

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса в России

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Существенного увеличения заболеваемости Covid-19 в России в ближайшее время не ожидается, поскольку у большинства жителей есть иммунитет к инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«В ближайшее время какого-либо существенного подъема заболеваемости Covid-19 с большой долей вероятности не будет», — посчитала специалист. 

Со временем иммунитет снижается, добавила Пшеничная и посоветовала к осени «напомнить» организму о существовании вируса и провакцинироваться, если подошел срок.

Специалист Роспотребнадзора объяснила текущий резкий подъем заболеваемости в КНДР с тем, что коронавирус в стране не циркулировал, и поэтому почти все население не было привито от Covid-19.

#коронавирус
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