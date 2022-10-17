Собянин сообщил о завершении в Москве частичной мобилизации

В Москве завершился призыв состоящих в запасе военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, все задачи, установленные указом Президента РФ Владимира Путина от 21 сентября и заданием Министерства обороны России, удалось выполнить в срок благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму жителей Москвы.

«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — обратился Собянин к мобилизованным гражданам.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, которую инициировал российский лидер Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране глава государства объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил руководителям муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.