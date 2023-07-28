Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12, под завалами могут быть люди, сообщает ТАСС.

По одной из версий СМИ, ракета сдетонировала во дворе ресторана «Чехов Сад» и примыкающего к нему ТЦ.

Ранее мы писали, что в Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

На месте аварии работают врачи и спасатели.