news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12, под завалами могут быть люди, сообщает ТАСС.
По одной из версий СМИ, ракета сдетонировала во дворе ресторана «Чехов Сад» и примыкающего к нему ТЦ.
Ранее мы писали, что в Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали несколько человек.
На месте аварии работают врачи и спасатели.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2