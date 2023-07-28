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Происшествия 28 июля 2023 16:48

Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12

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Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12, под завалами могут быть люди, сообщает ТАСС.

По одной из версий СМИ, ракета сдетонировала во дворе ресторана «Чехов Сад» и примыкающего к нему ТЦ.

Ранее мы писали, что в Таганроге в кафе в Ростовской области прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

На месте аварии работают врачи и спасатели.

#взрыв в доме
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