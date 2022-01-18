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Здоровье
18 января 2022  22:15

Собянин рекомендовал отправить на удаленку максимальное число москвичей из-за Covid-19

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Ограничения по дистанционной работе 30% работников в Москве будут продлены. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что подписал во вторник указ, в котором рекомендует работодателям перевести не менее 30% сотрудников на «дистанционку». 

«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой — не менее 30% работников», — сделал заявление Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Мэр столицы порекомендовал также работодателям перевести как можно большее количество работающих на «дистанционку», где это возможно, что позволит снизить контакты и потоки граждан в общественном транспорте.

В своем личном блоге Собянин написал, что требование для работодателей перевести не менее 30% сотрудников на «дистанционку» продлевается до 1 апреля 2022 года.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал перевести как можно больше работников на удаленный режим, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и помочь медикам в борьбе с пандемией. 

#коронавирус #удаленная работа #Сергей Собянин
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