Собянин рассказал, сколько москвичей находится в зоне спецоперации

Фото: www.sobyanin.ru

Почти 45 тыс. москвичей к данному моменту участвуют в специальной военной операции. Своей оценкой представленности жителей столицы страны в действующей армии поделился мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

Из слов Собянина следует, что по частичной мобилизации было призвано примерно 20 тыс. москвичей, а в качестве контрактников и добровольцев пошли в армию тоже примерно около 20 тыс. человек.

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это еще и военный город, но я думаю, что не менее 5 тыс. То есть 45 тыс. москвичей сегодня воюют <…>», — подчеркнул мэр столицы.

Он также напомнил о тысячах москвичей, которые работают на территориях, присоединенных к РФ в прошлом году после плебисцитов. При этом, по его данным, при строительстве оборонительных сооружений в зоне спецоперации погибли более 20 москвичей и еще свыше 100 были ранены.