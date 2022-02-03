Собянин: Признание Москвы лучшим мегаполисом поможет в борьбе за проведение «ЭКСПО-2030»

Признание Москвы ООН как лучшего мегаполиса мира является сильным аргументом в конкурентной борьбе за проведение «ЭКСПО-2030», считает мэр Сергей Собянин. Об этом он написал в своем блоге.

Ранее столица России возглавила рейтинг «Индекс процветания городов», который был опубликован в рамках программы ООН-Хабитат, сразу по двум показателям. Город получил 83,2 балла за уровень развития инфраструктуры, обогнав такие мировые столицы, как Лондон (75,9 балла) и Париж (76,3).

Также Москва заняла лидирующую позицию по показателю качества жизни 68,3 баллов против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа.

В глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, после Торонто и Сингапура, последний возглавляет этот список.

При составлении учитывались и такие параметры, как «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость» и «городское управление и законодательство».

Собянин отметил, что столь высокие результаты могут вызвать негодование и даже недоверие.

«Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы. Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры — это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», — уверен глава столичной администрации.

Международная универсальная выставка «ЭКСПО» не имеет аналогов по масштабу, продолжительности и количеству посетителей. Россия стала первой страной, подавшей заявку на проведение этого ответственного мероприятия в 2030 году. Вторым заявилась Южная Корея, следом — Италия. Среди претендентов числится и Украина.

На встрече с итальянскими предпринимателями Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поборется с Римом за право провести у себя эту масштабную выставку.