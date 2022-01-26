Путин: Москва поборется с Римом за право проведения «Экспо-2030»

Москва будет соревноваться с Римом за право проведения международной выставки «Экспо» в 2030 году. Об этом на встрече с итальянскими предпринимателями заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Российская столица, Москва, выдвинула свою кандидатуру на проведение Всемирной универсальной выставки „Экспо-2030“. Мы знаем, конечно, что Рим также является городом-кандидатом», — заметил глава государства.

Путин напомнил, что Италия уже принимала у себя такие мероприятия, однако России это еще не удавалось.

«Наша страна никогда этого не делала, хотя принимает участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения, была представлена на первой „Экспо“ в Лондоне в 1851 году», — сказал он, отметив, что «мы посоревнуемся с вами».

Россия стала первой страной, подавшей заявку на проведение данной выставки в 2030 году. Вторым заявился южнокорейский Пусан, следом за ним Рим. Среди претендентов также Украина.