Собянин поблагодарил Путина за внимание к развитию транспортной инфраструктуры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку в развитии транспортной инфраструктуры столицы, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава администрации столицы напомнил, что инфраструктурный кредит, одобренный главой государства, и другие дополнительные вложения помогли ускорить развитие городского и междугороднего транспорта.

«Спасибо огромное за ваше решение, связанное с тем, что вы одобрили инфраструктурный кредит, за счет чего мы закупаем новые вагоны метро и новые поезда для пригородного сообщения, для МЦД. По вашему решению были выделены из ФНБ дополнительные ресурсы РЖД, для того чтобы они вкладывали в Центральный транспортный узел. Это позволило динамично дальше его развивать», – сказал он на встрече с президентом.

Он также отметил, что МЦД-3, МЦД-4 сейчас активно строятся и в 2023‒2024 годах должны быть готовы к запуску.

Собянин напомнил также о масштабном событии в истории московского метрополитена, где в декабре прошлого года было открыто сразу 10 станций Большой кольцевой линии.

«Никогда такого объема одновременно не запускалось. Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнется, и в конце 2023 года ‒ в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире», – подчеркнул мэр столицы.

По его словам, это поможет «разгрузить многие транспортные проблемы». В частности, речь идет о строительстве дорог, тоннелей и эстакад.