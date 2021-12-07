Путин открыл движение по новым станциям Большой кольцевой линии метрополитена в Москве

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции торжественно дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает ТАСС.

Движение запустили сегодня от станции «Мневники» до «Каховской». Первых пассажиров также приняла новая станция «Аминьевская» будущего МЦД-4.

Российский лидер отметил, что в столице России должны и дальше поддерживаться впечатляющие темпы развития метро.

«За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК <...> Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь», — сказал он.

Путин подчеркнул, что мэру Москвы Сергею Собянину удается в полной мере справляться с важнейшей задачей по динамичному развитию столицы России.

«Сергей Семенович, я могу сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи», — констатировал Президент РФ.

Он также выразил благодарность всем рабочим, трудящимся над развитием метрополитена, и пожелал успехов в будущем.

Новый участок Большой кольцевой линии в Москве протяженностью более 20 км включает в себя десять станций — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которую открыли после проведенной реконструкции.