Собянин опубликовал фото первого родившегося в России детеныша большой панды

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем телеграм-канале фотографиями детеныша большой панды, который родился около месяца назад в Московском зоопарке.

«Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно», – говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты регулярно осматривают новорожденную самочку — во время проверки в инкубаторе поддерживается комфортная температура и влажность воздуха. Когда детеныша забирают на осмотр, ее мать Диндин ест бамбук и отдыхает.

На данный момент маленькая панда весит 1 288 граммов, а ее рост составляет 36,8 см. Специалисты говорят, что все параметры в норме.

30 августа сообщалось, что в Московском зоопарке родился первый в истории страны детеныш большой панды.