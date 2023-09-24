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Собянин опубликовал фото первого родившегося в России детеныша большой панды
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем телеграм-канале фотографиями детеныша большой панды, который родился около месяца назад в Московском зоопарке.
«Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно», – говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты регулярно осматривают новорожденную самочку — во время проверки в инкубаторе поддерживается комфортная температура и влажность воздуха. Когда детеныша забирают на осмотр, ее мать Диндин ест бамбук и отдыхает.
На данный момент маленькая панда весит 1 288 граммов, а ее рост составляет 36,8 см. Специалисты говорят, что все параметры в норме.
30 августа сообщалось, что в Московском зоопарке родился первый в истории страны детеныш большой панды.
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