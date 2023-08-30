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Общество 30 августа 2023 22:37

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке

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Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке
Фото: скриншот видео

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своем телеграм-канале уникальной новостью – в Московском зоопарке родился первый в истории страны детеныш большой панды.

«Панды – национальный символ и достояние Поднебесной, – отметил градоначальник. – Передача животных в другую страну – знак большого доверия».

Самца и самку Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Этой весной подросших панд познакомили друг с другом – для того, чтобы знакомство прошло успешно, из Китая приехал эксперт по их размножению.

Примечательно, что популяция больших панд на сегодняшний день достигает почти 2,6 тыс. особей, из которых 1,9 тыс. живут в дикой природе.

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