Из-за контртеррористической операции понедельник в Москве будет нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочий понедельник из-за режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале.

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», – сообщил мэр столицы.

Он попросил москвичей и гостей столицы максимально воздержаться от поездок по городу и предупредил, что в отдельных кварталах и на отдельных дорогах движение может быть перекрыто.

«Своевременно сообщайте по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», – сообщил Собянин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице проводятся контртеррористические мероприятия.