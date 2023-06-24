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Из-за контртеррористической операции понедельник в Москве будет нерабочим днем
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочий понедельник из-за режима контртеррористической операции. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале.
«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», – сообщил мэр столицы.
Он попросил москвичей и гостей столицы максимально воздержаться от поездок по городу и предупредил, что в отдельных кварталах и на отдельных дорогах движение может быть перекрыто.
«Своевременно сообщайте по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», – сообщил Собянин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице проводятся контртеррористические мероприятия.
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