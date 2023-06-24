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Происшествия 24 июня 2023 09:37

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия

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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, передает ТАСС сообщение мэра столицы Сергея Собянина.

Антитеррористические мероприятия направлены на усиление мер безопасности.

Введен дополнительный контроль на дорогах.

Возможно, в столице будут ограничены массовые мероприятия.

Мэр столицы попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

#Москва
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