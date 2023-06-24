news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, передает ТАСС сообщение мэра столицы Сергея Собянина.
Антитеррористические мероприятия направлены на усиление мер безопасности.
Введен дополнительный контроль на дорогах.
Возможно, в столице будут ограничены массовые мероприятия.
Мэр столицы попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2