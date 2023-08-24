Собянин объяснил смысл внедрения наработок Московской электронной школы в Татарстане

Внедрение сервисов Московской электронной школы (МЭШ) в Татарстане поможет модернизировать образовательную среду, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что это дает огромные возможности качественного образования для Татарстана, назвав проект выгодным и интересным.

«В пилотном режиме МЭШ уже прошла апробирование в нескольких школах республики, а с третьей четверти нового учебного года заработает во всех. Учителя, школьники и родители смогут пользоваться электронным дневником, электронным журналом, библиотекой и другими полезными сервисами», – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

В Москве МЭШ работает уже 7 лет, платформой пользуются 2,8 млн человек. Этот опыт распространяется на другие регионы по поручению Президента Владимира Путина.

Кроме Татарстана, образовательная платформа на базе сервисов МЭШ внедряется еще в двух регионах — Калужской и Московской областях, добавил Собянин.

Напомним, сегодня в Москве Раис РТ Рустам Минниханов и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования. Предполагается, что в школах Татарстана на базе наработок Москвы внедрят региональный сегмент Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»).