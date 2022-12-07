Собянин о «второй волне» мобилизации: «Эти слухи нужны, чтобы люди разбегались из страны»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухи о второй волне мобилизации в России провокацией, которые устраиваются для того, чтобы люди бежали из страны. По его словам, ни о какой второй волне мобилизации никто не говорил, и такой необходимости нет.

О завершении мобилизации в Москве и отзыве повесток стало известно 17 октября, отметил глава столицы, однако горожане, по его словам, в это не поверили. «В ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее. И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовать, что будет вторая волна, она постоянно дрожит. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, в Госсовете Собянин также возглавляет комиссию по государственному и муниципальному управлению, которой поручено налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.

Ранее Кремль, комментируя служи о второй волне мобилизации, призвал ориентироваться на данные Президента Владимира Путина и Минобороны, также назвав подобные слухи провокационными.

Частичная мобмлизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября, для службы в зоне военной спецоперации призвали 300 тыс. резервистов.