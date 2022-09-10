Открытый Путиным участок МСД обеспечит сквозное движение до трассы М12 Москва – Казань

Сегодня Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия участка Московского скоростного диаметра (МСД). Этот участок проходит от Дмитровского до Ярославского шоссе и открывает сквозное движение по федеральной трассе М-11 на севере до Косинской развязки на востоке столицы и будущей трассы М-12 Москва – Казань.

Ввод в эксплуатацию этого участка трассы стал последним звеном в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды). Протяженность основного участка МСД составляет порядка 40 км. Сейчас ведется соединение основного участка МСД со трассой М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Завершить его планируется до конца 2023 года.

Кроме того, Путин открыл по видеосвязи колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, которое станет самым большим подобным аттракционом в Европе. Ожидается, что его будут посещать до 2,5 миллионов человек в год, сообщает пресс-служба Кремля.