Собянин рассказал Путину, что экономика Москвы справляется с вызовами пандемии Covid-19

Экономика Москвы смогла адаптироваться к условиям эпидемии коронавирусной инфекции и справляется со всеми вызовами, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы администрации города, практически все показатели вернулись к базовым значениям допандемийного 2019 года.

«Причем по ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12%, строительство ‒ на 23%, промышленное производство ‒ на 28%. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что заведения общественного питания сейчас все еще испытывают некоторые трудности, а вот розничная торговля находится в большом плюсе.

По мнению экспертов, это отчасти может быть связано с тем, что многие россияне до пандемии коронавируса путешествовали по Европе, где приобретали товары в местных торговых центрах и магазинах. В условиях Covid-19 же, наоборот, «достаточно большой объем денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас. Это своеобразный тоже плюс», — сказал мэр Москвы.

Собянин добавил, что благодаря «оживлению» внутреннего туризма столичный рынок туристических услуг смог приблизиться вплотную к уровню 2019 года за счет путешественников из других регионов России.

В конце 2021 года Ростуризм заявил о том, что ряд регионов за год полностью восстановил объемы внутреннего туризма.