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Ру Тат
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Общество
27 декабря 2021  13:48

В 2021 году внутренний туризм в России может достигнуть 90% от допандемийного уровня

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За 2021 год турпоток внутри России может составить 56 млн человек, что составит почти 90% от допандемийного, 2019 года. Такими данными со ссылкой на Ростуризм поделился ТАСС.

«У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек — это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Ростуризме уточнили, что ряд регионов в 2021 году полностью восстановили объемы внутреннего туризма. К ним относятся Крым, Краснодарский край, Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

А вот Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и другие города, во многом зависимые от внешнего турпотока, испытывают трудности по этому показателю. «Здесь пока еще падение и по турпотоку, и по деньгам», — заметили в пресс-службе.

#внутренний туризм #ростуризм #коронавирус
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