В 2021 году внутренний туризм в России может достигнуть 90% от допандемийного уровня

За 2021 год турпоток внутри России может составить 56 млн человек, что составит почти 90% от допандемийного, 2019 года. Такими данными со ссылкой на Ростуризм поделился ТАСС.

«У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек — это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Ростуризме уточнили, что ряд регионов в 2021 году полностью восстановили объемы внутреннего туризма. К ним относятся Крым, Краснодарский край, Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

А вот Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и другие города, во многом зависимые от внешнего турпотока, испытывают трудности по этому показателю. «Здесь пока еще падение и по турпотоку, и по деньгам», — заметили в пресс-службе.