Собственник ТЦ «Кольцо» в Казани завершает подготовку к реконструкции здания

Планы по обновлению здания торгового центра «Кольцо» в центре Казани не отменили – все этапы по реконструкции «идут своим графиком», заверили власти города. Собственник уже завершает подготовку к масштабным работам, до старта которых осталось не так много времени.

«Руководство торгового центра проводит все необходимые кадастровые и земельные мероприятия для запуска финального предварительного этапа реконструкции, параллельно завершая тендерную работу с проектными институтами», – пояснили в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов.

Реконструировать здание торогового центра планировалось еще в 2018 году. Спустя год в ходе конкурса выбрали проект реконструкции от московского бюро Heads Group, в числе основателей которого – уроженцы Казани.

К слову, помимо «Кольца» в центре Казани вскоре стартует капитальное обновление еще одного здания – ТЦ «Республика». На этом объекте работы начнутся даже раньше. По данным районной администрации, проект его реконструкции уже представили Раису РТ Рустаму Минниханову и согласовали.