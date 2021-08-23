Собранный на елабужском заводе Aurus с водородным двигателем представят на ВЭФ-2021

В этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представят автомобиль Aurus на водородном топливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда», — отметили в пресс-службе.

Кроме разработки ФГУП «НАМИ» будет представлена еще серийная версия Senat. Напомним, в мае 2021 года в Елабуге было запущено производство люкс-седанов Aurus. Участником церемонии по видеосвязи стал Президент России Владимир Путин.