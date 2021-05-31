Путин о будущем Aurus в Елабуге: Нужно локализовать 80% всего производства

Заработавший в Елабуге завод по выпуску люкс-седанов Aurus должен стремится к 80-процентной локализации производства. Такое поручение во время запуска предприятия сформулировал Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что уже сейчас все ключевые детали автомобиля выпускаются внутри страны. Речь идет о мощном двигателе, современной коробке передач, литых деталях корпуса и других компонентах.

«До 2022 года уровень локализации должен выйти на 80%, если говорить о всей группе компаний, работающих над проектом. На сегодняшний день это 53%, я прошу уделять этому необходимое внимание», — обратился Путин к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

В заключение глава государства назвал проект успешным, а сроки его реализации на территории республики — рекордными.

Фото: скриншот видео Kremlin.ru, Владимир Васильев.