«Собранные деньги направим в хоспис»: В Татарстане пройдет благотворительный гольф-турнир

В Татарстане пройдет третий международный благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр», приуроченный ко дню медицинского работника. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал депутат Государственной Думы России Айрат Фаррахов.

«Этот турнир объединяет как любителей, так и профессиональных спортсменов, известных политиков Российской Федерации и гостей из других стран. Турнир не привлекает никаких бюджетных средств, он проводится силами предпринимателей и бизнесменов», – отметил законодатель.

Собранные на турнире средства будут направлены в фонд имени Анжелы Вавиловой на нужды хосписов.

«У нас финансирование по госзаказу всего 20-25%, на работу хосписа мы стараемся зарабатывать, и средства, направленные в фонд после турнира – это один из способов заработка. У нас пятиразовое питание, коммунальные платежи на здание в 80,5 тысячи квадратных метров. К сожалению, расходов очень много», – отметил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Вавилов подчеркнул, что в паллиативной помощи также важно улучшать и развивать все медицинские технологии и подходы, чтобы пребывание пациентов в хосписе было комфортным.

Турнир пройдет 26 мая, впервые на двух площадках: в «Свияжских холмах» и в гольф-клубе «Ак Барс».

Для гостей турнира проведут мастер-класс по игре в гольф, прочитают лекцию о здоровом образе жизни и другое.

В прошлом году на турнире собрали почти два миллиона рублей, которые были направлены на строительство нового хосписа для взрослых «Наташа», который не так давно открыли в Казани.