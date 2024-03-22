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Происшествия 22 марта 2024 21:40

СОБР начал штурм здания «Крокус Сити Холл»

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Силовики пошли на штурм "Крокуса", где забаррикадировались несколько нападавших, сообщает РИА Новости.

Вместе в отрядами СОБР в здание вошли пожарные. Их цель – поиск и эвакуация людей.

Напомним, вооруженные люди открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле». Злоумышленники стреляли по мирным гражданам, после чего в здании случился крупный пожар. ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».

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