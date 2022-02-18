Соборная мечеть Казани: в поисках «причала» на Казанке

Обсуждение места строительства Соборной мечети в Казани стало одной из основных тем в республиканской информационной повестке. Споры и горячие дискуссии начались после выступления Президента РТ Рустама Минниханова на Гайдаровском форуме в середине января.

Наиболее вероятная локация строительства Соборной мечети после заявления Президента определялась на территории недалеко от «Чаши» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Уместно ли место?

Президент республики сообщил тогда, что строительство культового здания планируется на правом берегу Казанки напротив Кремля. Наиболее вероятная локация определялась на территории недалеко от «Чаши».

Заявление Президента РТ было восторженно встречено исламской общественностью Казани, однако вызвало настороженность некоторой части горожан, экологических активистов и градозащитников. Дискуссия вылилась и на страницы соцсетей. Уместно ли место? Этот вопрос стал камнем преткновения.

Уместно ли место? Этот вопрос стал камнем преткновения Фото: Схема создана на основе изображения сервиса Google Карты

Противники возможной локации выдвинули привычные в таких случаях аргументы, связанные с экологией, неудобством для жителей близлежащих домов, возможными транспортными проблемами и т.д. Мусульманская общественность категорически с ними не соглашалась и обосновывала удачность места не менее весомыми аргументами.

Дополнительные эмоции в дискуссию добавило и то обстоятельство, что споры шли вокруг не рядового объекта, а по поводу будущей главной мечети Казани, строительства которой мусульмане ждут уже довольно давно.

Нельзя сказать, что дискуссия стала неожиданной. Напротив, наивно было бы ожидать единодушия при старте столь масштабного проекта.

Спорящие не обратили должного внимания на важную оговорку Рустама Минниханова о том, что для окончательного решения по месту строительства необходимо проведение согласительной процедуры Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Путь до финальной экспертизы

Вместе с тем спорящие не обратили должного внимания на важную оговорку Рустама Минниханова о том, что для окончательного решения по месту строительства необходимо проведение согласительной процедуры. Об этом напомнила и пресс-служба Президента РТ, уверившая, что локация будет определена в процессе финальной экспертизы.

История обсуждения принципиальной необходимости и расположения будущей Соборной мечети в Казани насчитывает несколько лет. За это время высказывались различные точки зрения. В процессе дискуссии, анализа ситуации стало очевидно: мечеть нужна, причем она должна быть удобной для прихожан и в то же время органично вписываться в городскую архитектуру и градостроительный облик в целом. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин так обосновал нужность объекта культа: «Существуют разные мнения относительно целесообразности строительства Соборной мечети. Некоторым даже мерещится комплекс гигантомании у мусульман Татарстана. Но Казань в последние годы задает тон развитию ислама в стране, она признана северной столицей мусульманского мира. И по меньшей мере странно, что в такие великие праздники, как Курбан-байрам и Ураза-байрам, казанцы вынуждены читать гает-намазы (праздничные молитвы) под открытым небом. Открытие Соборной мечети сняло бы этот вопрос раз и навсегда».

По меньшей мере странно, что в такие великие праздники, как Курбан-байрам и Ураза-байрам, казанцы вынуждены читать гает-намазы под открытым небом Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

К сожалению, мусульманам в различных регионах страны приходится сталкиваться с непониманием их потребностей со стороны некоторых групп общественности и представителей местных властей. Так, в памяти до сих пор нерешенные проблемы с уже начавшимся строительством мечетей в Калининграде, Екатеринбурге, ряде других городов. Где-то процесс принятия решения затягивается, где-то предлагаются альтернативные варианты, не всегда устраивающие все стороны. Несколько лет назад на это обстоятельство даже был вынужден обратить внимание председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Зачастую противники строительства исламских культовых объектов приводят такие аргументы, как неудобство подобного соседства для жителей из-за скопления народа, произнесения с минаретов призывов к молитве, обрядов жертвоприношения в Курбан-байрам, и другие аргументы. Большинство из доводов, вероятно, является лишь отражением непонимания мусульманских традиций, недостатком интереса к жизни и культуре сограждан, исповедующих ислам. Очевидно, что решение этих чувствительных вопросов возможно только в процессе постоянного диалога, отсутствия категоричных заявлений и желания понять позиции друг друга.

В качестве одного из других вполне возможных мест строительства Соборной мечети сегодня называется территория парка «Кырлай» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Диснейленд на смену «Кырлаю»?

В Татарстане, регионе полиэтничном и поликонфессиональном, имеющем многовековой опыт совместного проживания мусульман и христиан, представителей других конфессий, к вопросу общественного согласия по дискуссионным вопросам относятся предельно внимательно. Случай с местом строительства Соборной мечети не стал исключением, а только подтверждает сложившуюся в республике практику принятия решений – на основе профессиональной экспертизы и согласительных процедур.

На сегодняшний день окончательного решения по месту строительства Соборной мечети не принято. Пока неизвестно также о дате публичных слушаний, обязательных в таких случаях. Слушания по оценке воздействия на окружающую среду засыпки акватории Казанки для создания одного из участков, предназначенных для строительства Соборной мечети, назначенные на начало марта, пока перенесены.

Наряду с обсуждающимся вариантом у «Чаши» в качестве одного из других вполне возможных мест строительства Соборной мечети сегодня называется и территория парка «Кырлай», расположенного также на правом берегу Казанки. «Кырлай» открылся в 2004 году и поначалу был одним из любимых мест отдыха казанцев. Однако за прошедшие годы парк морально устарел, обветшал, существенно растеряв популярность.

Власти города на протяжении последних лет довольно активно занимались поиском инвесторов, способных построить в столице Татарстана современный и достойный динамично развивающейся Казани парк развлечений.

В 2013 году рассматривалась возможность появления в Казани тематического Angry Birds Park Фото: предоставлено автором

Так, в 2013 году в Казани прошли переговоры с директором по маркетингу финской компании Rovio Entertainment Питером Вестербаки. Тогда рассматривалась возможность появления в Казани тематического Angry Birds Park. В качестве возможных мест расположения указывались участки в районе парка Победы, возле Дворца единоборств «Ак Барс», а также по соседству с теперь уже бывшим развлекательным комплексом «Ривьера».

В 2015 году республиканские власти обсуждали проект строительства развлекательно-образовательного тематического парка Lotte World с французско-корейскими бизнесменами. Эксперты даже выезжали в Верхнеуслонский район республики, где парк мог бы разместиться недалеко от Иннополиса. Французские бизнесмены проявили большой интерес к проекту, но его реализации помешали западные санкции.

В 2018 году турецкие инвесторы презентовали проект семейного развлекательно-образовательного тематического парка Vialand, аналогичного Диснейленду Фото предоставлено автором

В 2018 году на горизонте появился еще один проект. В ходе встречи турецких инвесторов, представляющих компанию «Гюрсой», с Президентом РТ Рустамом Миннихановым ему презентовали проект семейного развлекательно-образовательного тематического парка Vialand, аналогичного Диснейленду. В качестве площадок для реализации проекта рассматривались тогда Казань и Лаишевский район республики.

Дело времени

Сегодня уже почти никем не подвергается сомнению, что Казани необходим современный парк развлечений, спроектированный и построенный с учетом растущего населения города, с возможностью расширения территории и изменения тех или иных функциональных направлений деятельности. Парк, способный расти и изменяться вместе с городом. Опыт общения с зарубежными инвесторами показал, что территория «Кырлая» не отвечает современным требованиям и запросам казанцев. Резонно задуматься уже сейчас: может быть, есть смысл вновь вернуться к рассмотрению перечисленных выше проектов?

«Кырлай» был одним из любимых мест отдыха казанцев. Однако за годы парк морально устарел, обветшал, существенно растеряв популярность Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Очевидно, что переговоры с зарубежными инвесторами в результате приведут в обозримой перспективе к появлению нового парка. А с началом его работы судьба нынешнего «Кырлая» станет неясной, и Казани на сей раз придется уже думать, что делать с опустевшей от аттракционов территорией в центре города. Это дело времени.

Вполне определенно прогнозируемое будущее парка позволяет предположить, что строительство на территории «Кырлая» Соборной мечети могло бы стать оптимальным для горожан решением и снять с повестки дня разделяющие их вопросы. Все условия здесь соблюдены: близость крупной транспортной магистрали, пешая доступность метро и остановок общественного транспорта, определенная удаленность от жилых домов, а также возможность строительства необходимой инфраструктуры – стоянок, подъездных дорог и т.д. Еще один плюс – территория непосредственно не выходит к берегу Казанки.

Рядом с «Кырлаем» проходит крупная транспортная магистраль, территория в пешей доступности от метро. Еще один плюс – не выходит непосредственно к берегу Казанки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Мы попросили наших экспертов поделиться своим мнением о возможном варианте выбора территории парка «Кырлай» для строительства Соборной мечети.

Артур Айтбагин, архитектор, сооснователь бюро «Планер»:

Вопрос о размещении мечети нужно решать комплексно, на основе анализа локации с привлечением профессиональных экспертиз. Соборная мечеть – масштабный многофункциональный объект, который может как вытянуть развитие недогруженных районов города, так и перегрузить уже развитые районы. Но чтобы делать выводы, нужно очень тщательно анализировать каждую конкретную локацию.

Артур Айтбагин: «Вопрос о размещении мечети нужно решать комплексно, на основе анализа локации с привлечением профессиональных экспертиз» Фото: © Регина Яфарова

Что касается территории парка «Кырлай» – также нужно рассматривать вопрос в комплексе, в контексте градостроительного плана развития правого берега Казанки. На мой взгляд, одна локация должна плавно перетекать в другую. Территория должна быть гармонична развита. Поэтому, повторяю, все должно зависеть от результатов профессиональных экспертиз.

Александр Дембич, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета:

Лучшее место для размещения такого знакового для города объекта, как Соборная мечеть Казани, – это Ново-Татарская слобода.

Казань – это город, который все время подчеркивает, что у нас взаимодействуют две культуры – православная и мусульманская. Надо поддерживать этот бренд, уникальное явление, свойственное только Казани. Если мы будем разбрасывать объекты, которые относятся к той или иной культуре, по всему городу, то утратим постепенно эту замечательную городскую характеристику.

Александр Дембич: «Лучшее место для размещения такого знакового для города объекта, как Соборная мечеть Казани, – это Ново-Татарская слобода» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

При строительстве мечети также важно учесть вопросы транспорта, поскольку такой крупный объект будет притягивать десятки тысяч людей, особенно в дни мусульманских праздников.

Там, где мы предлагаем, как раз побережье Волги рядом. Соборная мечеть – очень высокое здание и будет прекрасно смотреться с Волги. Недалеко речной порт и железнодорожный вокзал, откуда прибывают большие потоки туристов. Объект будет соседствовать с Большим Казанским автомобильным кольцом и с предусмотренным строительством Большим железнодорожным кольцом, что, безусловно, позволит повысить его доступность.

Айвар Саттаров, проектировщик мечети «Кул Шариф», заслуженный архитектор Татарстана:

– Площадка на месте парка «Кырлай» находится на берегу Казанки, так же, как и площадка у «Чаши», но, на мой взгляд, она не совсем подходит для строительства соборной мечети. Мечеть должна быть ориентирована на Мекку. Если разместить мечеть на участке, где сейчас находится «Кырлай», она будет некрасиво стоять, под углом. С этой точки зрения решение неудачное.

Айвар Саттаров: «Если разместить мечеть на участке, где сейчас находится «Кырлай», она будет некрасиво стоять, под углом» Фото: tatarstan.ru

Будет довольно трудно организовать подходы и подъезды к зданию. Кроме того, мечеть будет повернута боком как к реке, так и к Кремлевской транспортной дамбе. Однако с точки зрения перегрузки в архитектуре центра Казани коллапс городу не грозит и проблема вполне решаема.

Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского института:

– Место на территории нынешнего парка «Кырлай» также, как и локация у «Чаши», находится в центре города. Оно расположено удачно и довольно удобно для горожан. Территория у «Чаши» вызвала опасения у экологов, а здесь, судя по всему, таких опасений быть не должно.

Рафик Мухаметшин: «Территория у “Чаши” вызвала опасения у экологов, а здесь, судя по всему, таких опасений быть не должно» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Территория парка удобна с точки зрения строительства инфраструктуры и подъездных путей. На мой взгляд, неплохое место. А парк «Кырлай» уже давно требовал реконструкции, обновления, аттракционы уже нуждались в замене. Парки отдыха у нас в Казани есть, тем более что реализуется республиканская программа строительства и ремонта парков и скверов. Их сегодня уже достаточно много, появятся и новые.