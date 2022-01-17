«Соборная мечеть, достойная стать украшением Казани, конечно, должна быть!»

​​​​​​​Новость о предполагаемом месте строительства Соборной мечети в Казани привела к возникновению градостроительного конфликта: для возведения мечети планируется намыть песок на берег Казанки, некоторые в этом видят угрозу экологии.

Какое значение будет иметь новая Соборная мечеть для Казани и Татарстана? Действительно ли строительство может навредить экологии? Как появление этого объекта отразится на облике столицы? «Интертат» узнал мнение представителей общественности.

Предположительно, Соборная мечеть будет построена на правом берегу Казанки недалеко от центра семьи «Казан» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На днях в кулуарах Гайдаровского форума в Москве власти Татарстана сообщили, что место для строительства новой Соборной мечети в Казани примерно известно. Предположительно, она будет построена на правом берегу Казанки.

«[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», — сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мечеть ни в коем случае не должна становиться предметом конфликта. Но в то же время надо понимать, что любой вариант не будет всех удовлетворять на 100 процентов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью ИА «Татар-информ» отмечал, что весной 2021 года началось общественное обсуждение оптимального места для строительства мечети.

«Мечеть ни в коем случае не должна становиться предметом конфликта. Но в то же время надо понимать, что любой вариант не будет всех удовлетворять на 100 процентов», - пояснил руководитель ДУМ РТ. Действительно, с появлением информации о планах возведения мечети на берегу реки Казанки появились и противники. Кого-то тревожит будущее экосистемы реки, а другим не нравится близость мечети к жилым кварталам.

Учитывая, что масштабы проекта действительно впечатляющие – мечеть будет вмещать до 10 тысяч человек, а минареты станут самыми высокими в России, многие забеспокоились о том, что новый объект отодвинет на второй план уже полюбившуюся всем «Казанскую чашу», что она затеряется на фоне грандиозной Соборной мечети.

«Это должно быть не просто местом для совершения намаза, а центром культуры, просвещения»

Альбир Крганов, председатель Духовного Собрания мусульман России, муфтий города Москвы, Центрального региона и Чувашии:

«Новая мечеть должна стать не просто местом, где люди могут совершать намазы, но и современным центром культуры и просвещения» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Строительство мечети, безусловно, поддерживаю. Возведение Дома Аллаха приумножает благодать. И в книгах говорится: «Всевышний Аллах украсил землю своими домами, как небо звездами». В хадисе нашего Пророка тоже говорится об этом: «От минаретов, откуда звучит азан, от мест, где произносится призыв к молитве, шайтаны убегают в страхе».

Строительство этой величественной мечети в Казани также будет посвящено 1100-летию принятия ислама народами государства Волжская Булгария. Я ожидаю, что архитекторы спроектируют эту мечеть в булгарском и татарском стиле. Конечно, арабский, турецкий стили тоже очень красивые, но хотелось бы, чтобы не были утеряно и наше собственное, национальное искусство и архитектурная традиция.

Новая мечеть должна стать не просто местом, где люди могут совершать намазы, но и современным центром культуры и просвещения. Хотелось бы, чтобы там нашлось место для зала, где муфтий Татарстана мог бы принимать высоких гостей, а также большого зала для проведения различных форумов. Чтобы были площадки для образовательных, просветительских проектов, различных кружков, чтобы молодежь могла общаться, возможно, заниматься спортом, и так далее.

В Храме Христа Спасителя в Москве есть конференц-зал на 2 тысячи человек. В русских церквях имеются залы для проведения выставок. А мы каждый год для проведения форума татарских имамов вынуждены обращаться к нашим театрам, чтобы предоставили свои залы. Поэтому наличие большого зала в мечети мне кажется очень уместным.

Приведу еще один пример. В Москве у иудеев действует свой центр, который занимает восьмиэтажное здание. Говорят, у них самый лучший акустический зал в Москве. Там кресла и столы одним нажатием кнопки убираются в пол, и зал становится многофункциональным. Такой центр они построили еще 15 лет назад. Думаю, мусульмане тоже могли бы создать такой же современный, удобный, комфортный и для пожилых людей, и для детей, и для женщин центр - новую Соборную мечеть.

Что касается недовольства некоторых людей этим проектом, то такое бывает в любом городе, и в нашей стране, и за рубежом. Тут всем не угодишь. Как говорят в народе, человеку даже сам бог не угодил. Кто-то нуждается в дожде, а кому-то нужно солнце. Но в то же время мы не должны игнорировать тех, кто придерживается другого мнения. Им надо разъяснять. Необходимо сделать все, чтобы люди поняли – это будет не просто мечеть, а очень нужный, важный социальный центр».

«Вступать в спор с противниками строительства бесполезно»

Рамиль Тухватуллин, депутат Госсовета РТ, народный артист Татарстана:

«Те, кто выступает против, мне кажется, это люди с низкой внутренней толерантностью» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Противники - это еще не какое-то коллективное мнение, полученное путем референдума. А ведь многие из них высказываются анонимно. Анонимно можно говорить что угодно. Не секрет, есть и приверженцы довольно радикальных взглядов, которые выражают свое негативное отношение к исламу.

Общество не может быть идеальным. Всегда были люди разных взглядов, и они будут. Но, я считаю, что они не доминанты, то есть, не большинство.

Сегодня в Татарстане проживают представители 173 национальностей. Мы гордимся тем, что живем в согласии со всеми конфессиями, являемся светлым примером для всех. У нас прекрасно чувствуют представители всех религий, и созданы условия всем – лютеранская кирха это, православная церковь, или же мусульманская мечеть.

Те, кто выступает против, мне кажется, это люди с низкой внутренней толерантностью. Быть толерантным – это значит быть терпимым. Мне кажется, тут должна быть не просто терпимость, но и уважение, и любовь, потому что любая религия, какая только существует на Земле, по сути, пропагандирует любовь к ближнему.

Если это уже окончательное место строительства мечети, то она будет стоять на очень красивом месте.

Надо бояться людей без веры. У верующего внутренний мир устроен по-другому. Не зря говорят: «Чем больше внутри тебя бога, тем счастливее кажется твой внешний мир». Тех, кто против, остается только жалеть. У них нет ничего, кроме ненависти.

Я видел некоторые посты. Говорят, что мечетей и так много. С такими людьми даже вступать в спор не надо. У представителей духовенства есть неписаное правило: категорически запрещается возвышать свою религию над религией других, заявлять, что эти религии неправильные. В этом случае тоже, мне кажется, не нужно обращать на них внимание, раздувать этот вопрос. Это, как правило, противники всего, им даже неважно, против чего выступать. Просто у них такой конфликтный характер. Если за их неприятием стоит ненависть, то это уже очень плохо. Ненависть никогда ни к чему хорошему не ведет».

«Это не только христианский, но и мусульманский город»

Ркаил Зайдуллин, депутат Госсовета РТ, народный поэт Татарстана:

«Нам говорят, что мечетей много, но ведь только по количеству. У нас мечети очень скромные» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Если мы говорим о согласии в обществе, оно не должно быть односторонним. Должно быть такое же отношение с обеих сторон. Я не особо религиозный человек, но Соборная мечеть, в первую очередь, нужна мусульманам. Нам говорят, что мечетей много, но ведь только по количеству. У нас мечети очень скромные. Тех денег, которые потрачены на строительство двадцати, даже больше, мечетей не хватит даже на одну церковь. Я считаю, в Казани должна быть величественная, красивая, достойная стать украшением города Соборная мечеть. Это ведь не только христианский, но и мусульманский город.

А когда говорят, что мечеть будет загораживать Чашу, то это просто отговорка. Странное дело – стоит завести речь об установлении памятника татарским деятелям, или же в связи с историческими событиями, то эти же люди начинают спорить, что они не подходят городскому ландшафту. Такое случилось с памятником Сайдашеву, спорили 20 лет, и кое-как поставили. Если это объект, связанный с татарской культурой, то сразу, видите ли, не соответствует ландшафту. И здесь тоже просто такая отговорка, чтобы протестовать. Думаю, специально хотят превратить в дискуссию, растянуть это дело, чтобы потом вообще этот вопрос снять с повестки».

«Это дело только тех, кто ходит в мечеть»

Насим Акмал, шеф-редактор литературно-художественной редакции государственного радио Татарстана, журналист:

«Решать могут только те, кто сам ходит в мечеть» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Если верующие говорят, что мечеть нужна, значит, она нужна. Если это не практикующие мусульмане, которые ходят в мечеть, тут ни татары, ни русские не имеют права ни выступать против, ни соглашаться. Если верующие сами говорят, что мечеть нужна, а те, кто не в религии, категорично заявляют, что мечеть не нужна, то это будет попыткой нарушить права верующих. По-другому понимать это невозможно. Решать могут только те, кто сам ходит в мечеть».

«Думаю, тут религиозный аспект на последнем месте, в первую очередь это экологический конфликт»

Айрат Файзрахманов, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями министерства культуры РТ:

«Думаю, что это в последнюю очередь конфликт на религиозной почве, прежде всего, это экологический конфликт» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это называется градостроительный конфликт, что было ожидаемо. Думаю, что это в последнюю очередь конфликт на религиозной почве, прежде всего, это экологический конфликт. В последние 10 лет экологами велась активная борьба против застройки берега Казанки и Волги путем намыва песка. Есть мнение, что независимо от типа здания – мечеть это или другой объект, его строительство наносит вред акватории реки. И сторонниками этой позиции являются некоторые экологи. Их поддерживает мощное экологическое сообщество.

Эта часть реки является акваторией Куйбышевского водохранилища и, возможно, застройка с намывом песка в больших объемах может нанести ущерб экологии. В таком случае единственный выход – вести строительство с максимальным соблюдением экологических условий без нанесения большого вреда берегу, береговой линии. У нас много сильных профессиональных архитекторов и я думаю, что они могли бы создать современный проект мечети, реализуемый с соблюдением этих требований и без большого ущерба экологии. Это должно быть отражено в техническом задании.

«Эта часть реки является акваторией Куйбышевского водохранилища и, возможно, застройка с намывом песка в больших объемах может нанести ущерб экологии» Фото: © Раиль Гали / ИА «Татар-информ»

Если бы по примеру озера Кабан рядом с мечетью будут разбиты зеленые парки, появятся по-настоящему красивые сады, и техническое задание будет разработано с участием экологов – то конфликт можно было бы существенно сгладить. Думаю, будет большой ошибкой не вступать в диалог с экологами, заявляя, что они – противники ислама, не дают построить мечеть. Стоит подчеркнуть, что в центре города красивых мест у водоема становится все меньше, и такие конфликты могут возникать и в будущем.

Жители домов на берегу Казанки скажут, что мечеть закроет привычный для них вид из окна. Это тоже один из пластов градостроительного конфликта. В то же время хотелось бы, чтобы эти люди не забывали, что их дома стоят на чьих-то снесенных домах. Город меняется, вид из окна меняется и в большом городе уже надо быть к этому готовым. Во всяком случае, наверное, надо говорить с теми, кто против, и показать им и положительные стороны проекта.

«Жители домов на берегу Казанки скажут, что мечеть закроет привычный для них вид из окна» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Лично я строительство Соборной мечети очень жду, надеюсь, это будет не просто красивым храмом богослужения, но и неким центром просвещения и национального развития. В то же время желаю, чтобы она была простроена без нанесения обиды кому-либо, посредством диалога, проведения необходимых разъяснительных работ.

Автор: Адель Ахметзянов, intertat.ru; перевод

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