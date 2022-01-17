«Соборная мечеть, достойная стать украшением Казани, конечно, должна быть!»
Новость о предполагаемом месте строительства Соборной мечети в Казани привела к возникновению градостроительного конфликта: для возведения мечети планируется намыть песок на берег Казанки, некоторые в этом видят угрозу экологии.
Какое значение будет иметь новая Соборная мечеть для Казани и Татарстана? Действительно ли строительство может навредить экологии? Как появление этого объекта отразится на облике столицы? «Интертат» узнал мнение представителей общественности.
На днях в кулуарах Гайдаровского форума в Москве власти Татарстана сообщили, что место для строительства новой Соборной мечети в Казани примерно известно. Предположительно, она будет построена на правом берегу Казанки.
«[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», — сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью ИА «Татар-информ» отмечал, что весной 2021 года началось общественное обсуждение оптимального места для строительства мечети.
«Мечеть ни в коем случае не должна становиться предметом конфликта. Но в то же время надо понимать, что любой вариант не будет всех удовлетворять на 100 процентов», - пояснил руководитель ДУМ РТ. Действительно, с появлением информации о планах возведения мечети на берегу реки Казанки появились и противники. Кого-то тревожит будущее экосистемы реки, а другим не нравится близость мечети к жилым кварталам.
Учитывая, что масштабы проекта действительно впечатляющие – мечеть будет вмещать до 10 тысяч человек, а минареты станут самыми высокими в России, многие забеспокоились о том, что новый объект отодвинет на второй план уже полюбившуюся всем «Казанскую чашу», что она затеряется на фоне грандиозной Соборной мечети.
«Это должно быть не просто местом для совершения намаза, а центром культуры, просвещения»
Альбир Крганов, председатель Духовного Собрания мусульман России, муфтий города Москвы, Центрального региона и Чувашии:
«Строительство мечети, безусловно, поддерживаю. Возведение Дома Аллаха приумножает благодать. И в книгах говорится: «Всевышний Аллах украсил землю своими домами, как небо звездами». В хадисе нашего Пророка тоже говорится об этом: «От минаретов, откуда звучит азан, от мест, где произносится призыв к молитве, шайтаны убегают в страхе».
Строительство этой величественной мечети в Казани также будет посвящено 1100-летию принятия ислама народами государства Волжская Булгария. Я ожидаю, что архитекторы спроектируют эту мечеть в булгарском и татарском стиле. Конечно, арабский, турецкий стили тоже очень красивые, но хотелось бы, чтобы не были утеряно и наше собственное, национальное искусство и архитектурная традиция.
Новая мечеть должна стать не просто местом, где люди могут совершать намазы, но и современным центром культуры и просвещения. Хотелось бы, чтобы там нашлось место для зала, где муфтий Татарстана мог бы принимать высоких гостей, а также большого зала для проведения различных форумов. Чтобы были площадки для образовательных, просветительских проектов, различных кружков, чтобы молодежь могла общаться, возможно, заниматься спортом, и так далее.
В Храме Христа Спасителя в Москве есть конференц-зал на 2 тысячи человек. В русских церквях имеются залы для проведения выставок. А мы каждый год для проведения форума татарских имамов вынуждены обращаться к нашим театрам, чтобы предоставили свои залы. Поэтому наличие большого зала в мечети мне кажется очень уместным.
Приведу еще один пример. В Москве у иудеев действует свой центр, который занимает восьмиэтажное здание. Говорят, у них самый лучший акустический зал в Москве. Там кресла и столы одним нажатием кнопки убираются в пол, и зал становится многофункциональным. Такой центр они построили еще 15 лет назад. Думаю, мусульмане тоже могли бы создать такой же современный, удобный, комфортный и для пожилых людей, и для детей, и для женщин центр - новую Соборную мечеть.
Что касается недовольства некоторых людей этим проектом, то такое бывает в любом городе, и в нашей стране, и за рубежом. Тут всем не угодишь. Как говорят в народе, человеку даже сам бог не угодил. Кто-то нуждается в дожде, а кому-то нужно солнце. Но в то же время мы не должны игнорировать тех, кто придерживается другого мнения. Им надо разъяснять. Необходимо сделать все, чтобы люди поняли – это будет не просто мечеть, а очень нужный, важный социальный центр».
«Вступать в спор с противниками строительства бесполезно»
Рамиль Тухватуллин, депутат Госсовета РТ, народный артист Татарстана:
«Противники - это еще не какое-то коллективное мнение, полученное путем референдума. А ведь многие из них высказываются анонимно. Анонимно можно говорить что угодно. Не секрет, есть и приверженцы довольно радикальных взглядов, которые выражают свое негативное отношение к исламу.
Общество не может быть идеальным. Всегда были люди разных взглядов, и они будут. Но, я считаю, что они не доминанты, то есть, не большинство.
Сегодня в Татарстане проживают представители 173 национальностей. Мы гордимся тем, что живем в согласии со всеми конфессиями, являемся светлым примером для всех. У нас прекрасно чувствуют представители всех религий, и созданы условия всем – лютеранская кирха это, православная церковь, или же мусульманская мечеть.
Те, кто выступает против, мне кажется, это люди с низкой внутренней толерантностью. Быть толерантным – это значит быть терпимым. Мне кажется, тут должна быть не просто терпимость, но и уважение, и любовь, потому что любая религия, какая только существует на Земле, по сути, пропагандирует любовь к ближнему.
Если это уже окончательное место строительства мечети, то она будет стоять на очень красивом месте.
Надо бояться людей без веры. У верующего внутренний мир устроен по-другому. Не зря говорят: «Чем больше внутри тебя бога, тем счастливее кажется твой внешний мир». Тех, кто против, остается только жалеть. У них нет ничего, кроме ненависти.
Я видел некоторые посты. Говорят, что мечетей и так много. С такими людьми даже вступать в спор не надо. У представителей духовенства есть неписаное правило: категорически запрещается возвышать свою религию над религией других, заявлять, что эти религии неправильные. В этом случае тоже, мне кажется, не нужно обращать на них внимание, раздувать этот вопрос. Это, как правило, противники всего, им даже неважно, против чего выступать. Просто у них такой конфликтный характер. Если за их неприятием стоит ненависть, то это уже очень плохо. Ненависть никогда ни к чему хорошему не ведет».
«Это не только христианский, но и мусульманский город»
Ркаил Зайдуллин, депутат Госсовета РТ, народный поэт Татарстана:
«Если мы говорим о согласии в обществе, оно не должно быть односторонним. Должно быть такое же отношение с обеих сторон. Я не особо религиозный человек, но Соборная мечеть, в первую очередь, нужна мусульманам. Нам говорят, что мечетей много, но ведь только по количеству. У нас мечети очень скромные. Тех денег, которые потрачены на строительство двадцати, даже больше, мечетей не хватит даже на одну церковь. Я считаю, в Казани должна быть величественная, красивая, достойная стать украшением города Соборная мечеть. Это ведь не только христианский, но и мусульманский город.
А когда говорят, что мечеть будет загораживать Чашу, то это просто отговорка. Странное дело – стоит завести речь об установлении памятника татарским деятелям, или же в связи с историческими событиями, то эти же люди начинают спорить, что они не подходят городскому ландшафту. Такое случилось с памятником Сайдашеву, спорили 20 лет, и кое-как поставили. Если это объект, связанный с татарской культурой, то сразу, видите ли, не соответствует ландшафту. И здесь тоже просто такая отговорка, чтобы протестовать. Думаю, специально хотят превратить в дискуссию, растянуть это дело, чтобы потом вообще этот вопрос снять с повестки».
«Это дело только тех, кто ходит в мечеть»
Насим Акмал, шеф-редактор литературно-художественной редакции государственного радио Татарстана, журналист:
«Если верующие говорят, что мечеть нужна, значит, она нужна. Если это не практикующие мусульмане, которые ходят в мечеть, тут ни татары, ни русские не имеют права ни выступать против, ни соглашаться. Если верующие сами говорят, что мечеть нужна, а те, кто не в религии, категорично заявляют, что мечеть не нужна, то это будет попыткой нарушить права верующих. По-другому понимать это невозможно. Решать могут только те, кто сам ходит в мечеть».
«Думаю, тут религиозный аспект на последнем месте, в первую очередь это экологический конфликт»
Айрат Файзрахманов, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями министерства культуры РТ:
«Это называется градостроительный конфликт, что было ожидаемо. Думаю, что это в последнюю очередь конфликт на религиозной почве, прежде всего, это экологический конфликт. В последние 10 лет экологами велась активная борьба против застройки берега Казанки и Волги путем намыва песка. Есть мнение, что независимо от типа здания – мечеть это или другой объект, его строительство наносит вред акватории реки. И сторонниками этой позиции являются некоторые экологи. Их поддерживает мощное экологическое сообщество.
Эта часть реки является акваторией Куйбышевского водохранилища и, возможно, застройка с намывом песка в больших объемах может нанести ущерб экологии. В таком случае единственный выход – вести строительство с максимальным соблюдением экологических условий без нанесения большого вреда берегу, береговой линии. У нас много сильных профессиональных архитекторов и я думаю, что они могли бы создать современный проект мечети, реализуемый с соблюдением этих требований и без большого ущерба экологии. Это должно быть отражено в техническом задании.
Если бы по примеру озера Кабан рядом с мечетью будут разбиты зеленые парки, появятся по-настоящему красивые сады, и техническое задание будет разработано с участием экологов – то конфликт можно было бы существенно сгладить. Думаю, будет большой ошибкой не вступать в диалог с экологами, заявляя, что они – противники ислама, не дают построить мечеть. Стоит подчеркнуть, что в центре города красивых мест у водоема становится все меньше, и такие конфликты могут возникать и в будущем.
Жители домов на берегу Казанки скажут, что мечеть закроет привычный для них вид из окна. Это тоже один из пластов градостроительного конфликта. В то же время хотелось бы, чтобы эти люди не забывали, что их дома стоят на чьих-то снесенных домах. Город меняется, вид из окна меняется и в большом городе уже надо быть к этому готовым. Во всяком случае, наверное, надо говорить с теми, кто против, и показать им и положительные стороны проекта.
Лично я строительство Соборной мечети очень жду, надеюсь, это будет не просто красивым храмом богослужения, но и неким центром просвещения и национального развития. В то же время желаю, чтобы она была простроена без нанесения обиды кому-либо, посредством диалога, проведения необходимых разъяснительных работ.
Автор: Адель Ахметзянов, intertat.ru; перевод
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