Собирали со всего Татарстана: В Лисичанск отправятся шесть фур с гуманитарной помощью

Шесть фур с гуманитарной помощью в ближайшее время отправятся в Лисичанск. Весь груз был собран благодаря партии «Единая Россия», татарстанским организациям и неравнодушным жителям со всей республики. Также в формировании колонны принимали участие активисты общественного движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!».

«В этой акции наше региональное отделение участвует не в первый раз. До этого мы отправили туда 30 фур. И сегодня из республики на Донбасс отправляется рекордное число фур», – уточнила руководитель казанского местного отделения партии Ольга Воронова.

Каждая фура вместила в себя порядка 20 тонн ценного груза. Туда вошли предметы первой необходимости, постельное белье, одежда, продукты, наборы для школьников.

«Стоит отметить, что мы получаем и ответную реакцию. Их родственники, которые находятся здесь, приходят к нам и благодарят нас за то, что мы поддерживаем нуждающихся в Донецке, Луганске и в других присоединенных республиках. Особенно мы оказываем помощь и поддержку детям», – добавила Ольга Воронова.

Фуры с ценным грузом будет сопровождать до Лисичанска депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов. Там он планирует наладить связь с местными жителями, чтобы в дальнейшем оказывать им помощь.

«Это моя первая поездка. Я сам выдвинул свою кандидатуру для того, чтобы поехать в Лисичанск и сопровождать фуры. Это нужно, чтобы на граничных постах не было никаких вопросов и чтобы наш груз доехал до места назначения в целости и сохранности», – рассказал Марсель Шарапов.

Напомним, что республика Татарстан взяла под шефство Лисичанск. Из-под контроля украинских военных город был освобожден 3 июля.