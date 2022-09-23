Шефство над Лисичанском, референдумы и удары по нацбатальонам: новости из зоны СВО

Вооруженные силы РФ вместе с войсками Донецкой и Луганской народных республик продолжают продвижение на территорию Украины, отвоевывая у националистов все новые территории. Российской авиацией нанесены удары по местам временной дисклокации украинских нацбатальонов, уничтожены 190 боевиков. «Татар-информ» о последних событиях на Украине.

Игорь Конашенков: «В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР были уничтожены более 220 военных ВСУ» Фото: structure.mil.ru

Высокоточными ударами по нацбатальонам «Скиф», «Гепард» и «Днепр» уничтожены 190 боевиков

Вооруженные силы России продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины. Последние новости из зоны СВО на брифинге журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР были уничтожены более 220 военных ВСУ.

В районе Запорожья российская армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по тактической группе «Чайка, а также по местам временной дислокации боевиков из нацбатальонов «Скиф», «Гепард» и Днепр». Ликвидированы более 190 боевиков и 12 единиц техники.

«В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожены более 100 боевиков», – подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ отметил, что за сутки были поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады, которые размещались неподалеку от населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области.

«Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах», – продолжил Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России продолжают наносить точные удары по складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника – уничтожены три склада в районах Запорожья, населенных пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое ДНР. Кроме того, в районе села Никифорока ликвидирован украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 130 военнослужащих были уничтожены военнослужащими ВС РФ во время удара оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии по пунктам временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 у населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики», – отметил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ.

Средствами ПВО у поселка Плодовое и города Новая Каховка в Херсонской области были в воздухе уничтожены 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня «HIMARS», а также «Ольха».

За сутки российским средствами противовоздушной обороны сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных.

Всего с начала СВО Вооруженными силами РФ уничтожены 298 самолетов, 155 вертолетов противника, также 2054 беспилотных летательных аппарата. Выведены из строя 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин. Поражены 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вынужденные переселенцы смогут проголосовать в нескольких регионах России, в том числе в Татарстане Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Референдум в ДНР и ЛНР. Проголосовать можно и в Татарстане

Сегодня в 8 утра в ДНР и ЛНР, а также на контролируемых российскими войсками территориях Херсонской и Запорожской областей Украины началось голосование на референдумах.

Перед открытием избирательных участков их тщательно проверили на наличие взрывоопасных предметов. Так рано утром в Луганской народной республике специалисты Международного противоминного центра обследовали на наличие возможных взрывных устройств.

«Нам поставлена задача проверить 10 районов ЛНР, где расположены свыше 150 объектов. Занимаемся проверкой на наличие взрывоопасных предметов избирательных участков Луганской народной республики для проведения референдума», – рассказал командир инженерно-саперного подразделения Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Космос».

Саперы вместе со служебными собаками обследовали не только помещения избирательных участков, но и прилегающую территорию.

В арсенале у саперов современное оборудование – это мобильный инженерный комплекс разминирования и микровидеокамеры. С помощью этой техники возможно осматривать в помещениях труднодоступные места, а также системы вентиляции и кондиционирования.

Напомним, что голосование продлиться с 23 по 27 сентября. Первые три дня оно будет организовано не на избирательных участках, а на придомовых территориях, во дворах, а также путем адресного обхода жителей.

Избирательные участки в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут открыты 27 сентября с 8.00 до 16.00, а в ДНР — с 8.00 до 20.00.

По предварительным подсчетам, на Херсонщине в референдуме примут участие порядка 750 тыс. избирателей. В Запорожье – около 500 тыс. человек. В ДНР ожидается порядка 1,5 млн избирателей.

По данным ВЦИОМ, почти 90% намеренных голосовать избирателей Запорожской, Херсонской областей, выступают за присоединение к России.

Кроме того, вынужденные переселенцы смогут проголосовать в нескольких регионах России, в том числе в Татарстане. Один из участков открыт в Казани на базе КЦ «Сайдаш», а также в Альметьевске в ДК «Нефтьче» и в Набережных Челнах в «Роднике».

«Руководство Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняло решение о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет проходить пять дней – с 23 по 27 сентября. Вся избирательная система России окажет содействие избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На территории Татарстана будут открыты избирательные участки в трех городах. Они будут открыты в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске», – высказался на заседании ЦИК РТ ее председатель Андрей Кондратьев.

Однако лидеры стран Запада крайне негативно отнеслись к решению о проведении референдума. Они заявили, что никогда не признают результаты голосования.

«Эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности», — приводит слова представителя администрации США агентство «Рейтер».

Сейчас в Лисичанске находится заместитель Премьер-министра республики по деловым связям с российскими регионами Евгений Варакин Фото: kzn.ru

Лисичанск под шефством Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустем Минниханов на заседании Госсовета РТ заявил, что один из крупнейших городов Луганской народной республики Лисичанск стал подшефным для Татарстана. Теперь республика по поручению Президента России будет курировать этот город.

«Мы закреплены как республика. Мы будем выезжать и, в том числе, как депутаты, будем оказывать поддержку», – отметил президент РТ Рустам Минниханов.

Сейчас в Лисичанске находится заместитель Премьер-министра республики по деловым связям с российскими регионами Евгений Варакин.

«По указу Президента России. мы отвечаем за Лисичанск. И наш коллега выполняет задачи, которые предстоит нам решать на этой территории. Сотрудники здравоохранения отработали, строители готовятся. Нам нужен компетентный, опытный, авторитетный человек, который будет выполнять задачи от имени Татарстана на территории, которая за нами закреплена. Туда мы будем выезжать и оказывать поддержку», – пояснил Рустем Минниханов.

Андрей Турчак: «Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ» Фото: er.ru

Депутаты идут на фронт

Четыре депутата Госдумы написали заявления с просьбой отправить их в зону СВО в составе Военных сил России.

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от „Единой России“ с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», — рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Свое желание отправиться на защиту рубежей Родины высказали председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред Комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках частичной мобилизации был призван его сын. Сейчас, по словам Аксенова, он уже находится в расположении воинской части. Глава республики отметил, что гордится своим сыном, который сказал, что не может оставаться в стороне и должен отдать долг Родине.

«Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части», - отметил Аксенов.

Минобороны РФ дополнило список категорий граждан, которые не попадают не подпадают под частичную мобилизацию. Туда попали финансисты, айтишники и журналисты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минобороны: под частичную мобилизацию не попадут специалисты IT, связи, финансов и СМИ

Минобороны: под частичную мобилизацию не попадут специалисты IT, связи, финансов и СМИ

Минобороны РФ дополнило список категорий граждан, которые не попадают не подпадают под частичную мобилизацию. Туда попали финансисты, айтишники и журналисты.

Полный текст сообщения ведомства звучит так:

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Основанием для освобождения от привлечения к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

