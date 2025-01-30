«Собирали мертвых птиц и дельфинов»: как жительница Казани работала волонтером в Анапе

Социальный предприниматель Елена Нургалиева из Казани отправилась в Анапу, как только узнала об экологической катастрофе на Черном море из СМИ. Своими впечатлениями о поездке волонтер поделилась с обозревателем «Татар-информа».

«На пляже выкапывали мазут, который находится на глубине 20–30 сантиметров. Просеивали верхние слои песка. К сожалению, собирали мертвых птиц, откапывали останки трех дельфинов, они были все в мазуте», — вспоминает Елена.

Нургалиева трудилась на Бугазской косе — эта заповедная зона пострадала наиболее сильно. «В Анапе и Сочи много местных жителей и техники. На Бугазскую косу приезжают немногие, поскольку она далеко», — объяснила свой выбор Елена.

На одном участке волонтер собрала за один день тела 59 погибших птиц. Там же на берег море выбросило множество мертвых медуз. Тела птиц и дельфинов волонетры складывали в отдельные мешки и отправляли в штаб для определения причины гибели.

Подробнее о работе татарстанцев на пляжах Краснодарского края и Крыма, а также в центре по спасению птиц читайте в материале «Татар-информа» «Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря.

Фото и видео предоставлены Еленой Нургалиевой.