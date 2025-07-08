«Собираем футбольную команду»: в семье бойца СВО из Челнов снова пополнение

В семье участника специальной военной операции из Набережных Челнов родился второй сын. Мальчика назвали Евгением.

«Собираем футбольную команду», – пошутила Екатерина, жена участника специальной военной операции Леонида Енькова.

У малыша уже есть старший брат Михаил, а еще – два двоюродных брата. Пока девочек в семье нет, зато мальчишеская команда растет – и это радует всех, кроме, разве что, бабушки, которая очень ждет внучку.

Поздравить семью с пополнением приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Именно он провожал Леонида в танковое училище в 2022 году, перед отправкой на подготовку в Казань. Тогда прозвучали важные слова: «Буду поддерживать». И сейчас мэр сдержал обещание.

«Вручаем материальную помощь, поддерживаем семьи наших бойцов… Ты помнишь эти слова?» – спросил мэр у Екатерины.

«Да, да, я хорошо помню», – ответила она.

Теперь у семьи появился еще один повод для гордости и радости. Евгений — уже 65-й ребенок, родившийся в семье военнослужащего из Челнов с начала специальной военной операции. И именно об этом с трепетом говорит глава города.

«Я по праву могу назвать себя крестным папой для 65 челнинских малышей, которых мы поздравляли в родильном доме и дома. Это – большая ответственность, но и определенная честь», – отметил Наиль Магдеев.

Старший сын Михаил с рождением брата стал серьезным помощником.

«Я рад очень, что у меня есть младший брат. Я этого очень долго ждал. Помогаю маме – коляску заношу, качаю, чтобы он уснул, разговариваю с ним, чтобы не плакал», — делится Михаил.

На руках у папы малыш тоже чувствует себя спокойно. Леонид, находясь в отпуске, ценит каждое мгновение рядом с семьей.

«Этого все ждут. Этого очень не хватает. Поддержка жены – самое главное. Любой момент, любая минута рядом – самое радостное, что бывает в жизни», – говорит он.

По традиции молодые родители получили от города подарки и 100 тысяч рублей в честь рождения ребенка. А сама семья – еще одно живое напоминание о том, ради чего стоит бороться и ждать.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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