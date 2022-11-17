Собчак извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников, обвиняемых в вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за своих сотрудников, которые обвиняются в вымогательстве. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что дело не несет политического контекста. Обвиняемые тоже сожалеют о случившемся.

Ранее стало известно, что коммерческий директор телеведущей и бывший главред журнала Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха».