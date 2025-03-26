Со старта программы маткапитала в России выдали 14,5 млн сертификатов

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны»)

Примерно 14,5 млн сертификатов на материнский капитал выдано в России с начала реализации программы в 2007 году. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе, передает ТАСС.

«С момента введения Президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов. Продлили программу маткапитала до 2030 года включительно», – заметил глава Правительства страны, выступая перед депутатами.

Шестой год подряд материнский капитал назначается уже сразу при рождении первенца, с 2022 года Правительство вернулось к его индексации по фактической инфляции. С каждым годом расширяются возможности применения маткапитала, подчеркнул Мишустин.

Премьер также добавил, что 2024-й в России был объявлен Годом семьи и что в течение года Правительство усилило помощь родителям, которые воспитывают детей.