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Общество 26 марта 2025 13:38

Со старта программы маткапитала в России выдали 14,5 млн сертификатов

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Со старта программы маткапитала в России выдали 14,5 млн сертификатов
Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны»)

Примерно 14,5 млн сертификатов на материнский капитал выдано в России с начала реализации программы в 2007 году. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе, передает ТАСС.

«С момента введения Президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов. Продлили программу маткапитала до 2030 года включительно», – заметил глава Правительства страны, выступая перед депутатами.

Шестой год подряд материнский капитал назначается уже сразу при рождении первенца, с 2022 года Правительство вернулось к его индексации по фактической инфляции. С каждым годом расширяются возможности применения маткапитала, подчеркнул Мишустин.

Премьер также добавил, что 2024-й в России был объявлен Годом семьи и что в течение года Правительство усилило помощь родителям, которые воспитывают детей.

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#Материнский капитал #Михаил Мишустин #госдума рф
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