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Общество 18 февраля 2025 14:37

Госдума продлила действие маткапитала до конца 2030 года

Госдума продлила действие маткапитала до конца 2030 года
Фото: er.ru

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте ГД РФ.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 19 декабря 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В пояснительной записке отмечается, что около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета в 2027-2030 годы в общем объеме 2,776 трлн рублей.

Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография».
#маткапитал #госдума рф
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