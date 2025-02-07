Снялся с боя, тренируется, ходит на хоккей: как дела у «Гладиатора» UFC Фахретдинова

В ночь с 15 на 16 февраля на UFC Night Vegas должен был состояться поединок Рината Фахретдинова с Габриэлем Бонфимом. Однако бой отменился, так как «Гладиатор» получил травму. Боец не унывает - регулярно тренируется и ходит на хоккейные матчи. Чем сейчас занимается спортсмен - в материале «ТИ-Спорт»





Фото: ufc.ru

Поединок с Фахретдинова с Бонфимом сорвался

Последний бой Рината Фахретдинова в UFC состоялся в октябре минувшего года. Тогда соперником «Гладиатора» должен был стать Нурсултон Рузибоев, но тот снялся с боя из-за травмы. Вместо узбека Ринат дрался с дебютантом бразильцем Карлосом Леалем, которого спорно одолел единогласным решением судей.

Следующим соперником Фахретдинова должен был стать Габриэль Бонфим на UFC Vegas 102 в ночь с 15 на 16 февраля. Для нашего бойца бразилец – достаточно интересный соперник. Он больше заточен на борьбу, о чем говорит его статистика (12 побед сабмишеном из 17-ти). Ринат же тоже силен в борьбе – пять поединков из 25-ти он завершил в первом раунде удушающими приемами. В то же время он силен в ударке – 11 побед техническим нокаутом. К тому же Фахретдинов наверняка бы захотел реабилитироваться за свою неоднозначно встреченную победу в последнем бою. Словом, поединок Бонфима с Гладиатором обещал быть горячим.

Но, по иронии судьбы, бой снова сорвался, но на сей раз уже из-за россиянина. Как стало известно, Ринат снялся с боя из-за травмы.

«Всех приветствую, ну что сказать, такие посты всегда тяжело даются, но я должен объявить, что снимаюсь со своего следующего боя, который был запланирован на 15 февраля по состоянию здоровья. Все мы люди и не всегда все бывает так, как мы планируем. Моей команде, менеджерам и моему окружению огромная благодарность за поддержку. Ещё повоюем», - написал Ринат в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Рината Фахретдинова

Ринат ходит на хоккей и поддерживает «молодежку»

Однако Фахретдинов не унывает из-за отмены боя. В своем телеграм-канале боец регулярно выкладывает посты о том, как он проводит свой досуг. К примеру, он регулярно тренируется, посещает хоккей и играет в него.

Ни для кого не секрет, что Фахретдинов болеет за «Ак Барс». Об этом Гладиатор говорил в интервью «ТИ-Спорту», а также попадал в кадр трансляции, когда сидел на трибунах матча казанцев с «Металлургом» (2:0).

Но одним «Ак Барсом» Фахретдинов не ограничивается. К примеру, он приходил в хоккейную школу «Гранит» к своему старшему товарищу. Также он подарил подарки молодежной команде, которые вручили игрокам после победы над «Ермаком» (8:1).

Фото: ufc.ru

Как дела у других российских бойцов?

Последний месяц, пожалуй, был полон событий для российских бойцов UFC. Причем был как позитив, так и негатив.

Из хорошего, конечно, защита Исламом Махачевым чемпионского пояса от Ренато Мойкано на UFC 303. Хотя важно добавить, что зрители ожидали реванш россиянина с Арманом Царукяном за поражение армянина в 2019-м году. Но Царукян за несколько дней до поединка травмировался и снялся с боя. В итоге Ислам удержал пояс, что стало уже четвертой защитой чемпионство для Махачева. Таким образом россиянин поставил рекорд по количеству титульных защит в легком весе, превзойдя в этом аспекте Хабиба Нурмагомедова.

Также из позитивного следует отметить возвращение в октагон Сергея Павловича. К своему прошлому бою с Жаирзиньо Розенстрайком на UFC Fight Night он подходил с серией из двух поражений. Ему важно было реабилитироваться за тяжелые проигрыши, которые пошатнули его перспективы в тяжелом весе UFC. В итоге Павлович сумел одолеть суринамца и сохранил свое место на высоких строчках рейтинга.

Из негативного, конечно, первые поражения россиян в их карьерах. Так, Умар Нурмагомедов сумел добиться титульного боя против Мераба Двалишвили на UFC 303. Казалось, что троюродный брат Хабиба получит заветный пояс, но проиграл судейским решением. К тому же Умар еще и сломал руку в этом поединке. Тогда было заметно, что «Молодой орел» еще не готов к чемпионству, так как в середине боя стал сдавать позиции, в то время как его оппонент, наоборот, стал прибавлять.

И вторым бойцом, который лишился нуля в графе поражений – Шарабутдин Магомедов. На UFC Fight Night ему попался, пожалуй, самый неудобный для него соперник – Майкл Пэйдж. Дело в том, что англичанин, подобно россиянину, ударник. Но в бойцовской технике он кардинально превосходит Магомедова, из-за чего тому надо было перестраивать тактику по ходу боя. В итоге это не получилось – соперник практически полностью переиграл Шарабутдина. После этого поражения Магомедов не только лишился звания непобежденного, но и покинул топ-15 бойцов среднего веса.

Конечно, никуда не девается и старый конфликт Хабиба с Конором Макгрегором. Бойцы уже завершили свои карьеры, но продолжают оскорблять друг друга. Пусть и заочно, даже косвенно. К примеру, на днях ирландец плюнул в лицо фанату российского бойца.

Фото на анонсе: ufc.ru