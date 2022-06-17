«В новом сезоне «Ак Барс» бомбанет»: Фахретдинов о пути к UFC, Хабибе и спорте Татарстана

Боец Ринат Фахретдинов по прозвищу «Гладиатор», первый татарин в UFC, 4 июня одержал дебютную победу в октагоне Лас-Вегаса. В интервью спортивной редакции «Татар-информа» он поделился мнением о вылете «Рубина» в ФНЛ, рассказал о своем пути в профессиональный спорт и о том, как ему пришла идея выйти на бой в UFC в тюбетейке.

Фото из личного архива Рината Фахретдинова

«Мои первые шаги в единоборствах начались в Казани»

Ринат, вы родились в Саранске, жили в Казани, где находитесь сейчас?

Сейчас нахожусь в Москве, где я в данный момент и живу. Завтра вот выезжаю в Мордовию к родителям.

Но тренируетесь вы в США?

Нет, в США я был лишь на тренировочных сборах, а на постоянной основе живу и тренируюсь именно в Москве.

Когда в последний раз были в Казани?

В Казани в последний раз был до отлета в Америку. Тут я был всего пару дней. Как раз приезжал на ифтар. Вообще, пытаюсь прилетать в Казань как можно чаще, но по мере возможности.

«Казань сыграла очень большую роль, поскольку именно тут я вырос» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как начался ваш путь в смешанные единоборства и какую роль сыграла в этом Казань?

Казань сыграла очень большую роль в моей жизни, поскольку именно тут я вырос. Моя первая секция единоборства была именно в Казани – это была вольная борьба. Да и в принципе мои первые шаги в единоборстве начались в Казани, в Татарстане. Только потом я переехал к себе на Родину, в Саранск, там долгое время тренировался, потом отслужил в армии и уже затем переехал в Москву.

А в армии где служили?

В Самарской области, в войсках специального назначения.

«С Хабибом общаемся только когда видимся»

Давайте поговорим про бой. После победы прошло 10 дней. Как на холодную голову оцените свой дебют?

Честно сказать, я всегда собою недоволен. Но считаю, что для дебюта этот бой был неплохой. Хотя бы потому, что я провёл все 3 раунда. Мне очень хотелось посмотреть на свой организм: на то, как я восстановился, как я согнал вес. Все получилось неплохо, хорошо дышал, неплохо двигался. Да, не получилось победить досрочно. Но и не так-то и легко досрочно победить такого противника, парень [Андреас Михайлидис] реально крепкий. А так, боем доволен.

«Считаю, что для дебюта этот бой был неплохой. Хотя бы потому что я провёл все 3 раунда» Фото из личного архива Рината Фахретдинова

Слышал, что после поражения вам Михайлидиса уволили из UFC...

Его не уволили. Люди путают. У него закончился контракт, он провёл четыре боя. До меня он провел три боя, со мной у него был четвертый. У него закончился контракт, и с ним его просто решили не продлевать. Уволили, я считаю, это когда у тебя по контракту еще несколько боёв и вдруг тебя уволили, а тут с ним просто не продлили контракт.

По следующим боям что-то уже слышно?

Ну подождите (смеется), мы ещё только-только подрались, поэтому пока рано ещё об этом говорить. Пока наслаждаемся этой победой. Хотелось бы подраться в октябре, может даже чуть пораньше.

С Хабибом Нурмагомедовым после своего боя общались?

Мы с ним общаемся, только когда видимся. Не созваниваемся, а так, при личной встрече только если.

«Правда ли, что Хабиб принял непосредственное участие в моем попадании в UFC? Не знаю, говорят, что да» Фото из личного архива Рината Фахретдинова

Правда ли, что он принял непосредственное участие в вашем попадании в UFC?

Не знаю, говорят, что да. Но думаю, в любом случае Хабиб говорил Дане Уайту [президент UFC]: «Да, я этого парня знаю, он победитель моей лиги». Поэтому да. Я думаю, что там совокупность всего, и Хабиб был одной из причин моего подписания.

«Американцы видят меня и говорят: «О, Дагестан, Чечня». А я им: «No, no Chechnya. TATARSTAN!»

Вы вышли на первый бой в тюбетейке. Как вам пришла такая идея?

У меня эта идея из головы и не уходила. Потому что я татарин, я хотел показать мою национальную принадлежность. Мне многие говорят, мол, выйди тогда с татарстанским флагом. Но во-первых, с флагом субъекта РФ выходить нельзя. А во-вторых, даже если было бы разрешено, я бы не вышел с татарстанским флагом. Я ребятам объясняю, что Татарстан тоже моя республика, но я родом из Мордовии, не забывайте, что там живут мои родители. Может быть, и в Мордовии хотят, чтобы я вышел со своим флагом!..

«Татары есть и вне Татарстана, мы по всей России, по всему миру. Этим надо гордиться» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

К сожалению, в Татарстане есть такое мнение, что будто бы татары есть только в Татарстане. Я говорю вам, я татарин и я не из Татарстана, обратите на нас внимание. Татары есть и вне Татарстана, мы по всей России, по всему миру. Этим надо гордиться. Своей тюбетейкой я и хотел показать, что татары живут не только в Татарстане. Мы должны жить в единстве. Не надо нас делить на мордовских, крымских и т.д. Я пытаюсь популяризировать свою национальность в мире, именно в мире единоборств. Кто-то скажет, что мордобоем. Да, мордобоем, но хотя бы чем-то.

Касаемо тюбетейки, вы теперь будете выходить с ней на каждый бой?

Да, про гладиаторский шлем можно забыть, потому что сейчас разрешен только национальный головной убор. То есть то, что является твоей национальностью, а не всякой рекламой.

О смене псевдонима в таком случае не задумывались?

А зачем? Я думаю, это не нужно. Мне уже, кстати, не первый раз задают такой вопрос. Но по мне же и так можно сказать, что я татарин и что я люблю свой народ. У меня имя, фамилия, отчество татарские, я выхожу в тюбетейке. Я думаю, тут и так всем все понятно. Мне что, в костюме «Капитана Татарстана» что ли нужно выходить, чтобы всем стало точно понятно, что я татарин? (смеется)

«Идея с тюбетейкой у меня из головы и не уходила. Потому что я татарин, я хотел показать мою национальную принадлежность» Фото из личного архива Рината Фахретдинова

А в США вас случайно не путают с кавказцем? Там вообще знают, что вы татарин?

К сожалению, не все знают. Многие американцы видят меня и говорят: «О, Дагестан, Чечня». А я им: «No, no Chechnya. TATARSTAN! Это центральная часть России, тут живут татары». А у меня ещё тут с английским языком проблемы, и когда пытаешься им объяснить про татаро-монгол, они говорят, да, конечно, помним. А я им говорю: «Ну раз помнишь, тогда давай дань плати» (смеется).

В вашей семье татарский, мусульманский уклад сохранен?

Конечно, я же из села Белозерье, это религиозное село, исконно татарское. В плане национальности проблем нет. Почему-то многие говорят про него плохо, сами в гостях не были, а говорят плохо. Я всем говорю, приезжайте, посмотрите, как у нас тут хорошо. И вас тоже приглашаю.

«Когда в Казани жил, ходил на старый стадион, тогда ещё Карадениз играл»

За татарстанским спортом следите? За «Рубином» или «Ак Барсом»?

Да, конечно, пристально слежу за «Рубином», а в «Ак Барсе» у меня вообще товарищи играют. Я на самом деле очень внимательно слежу за татарстанским спортом.

Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин и Ринат Фахретдинов на матче ЦСКА – «Ак Барс» Фото из личного архива Рината Фахретдинова

Давайте тогда начнем с «Рубина». Как оцениваете вылет команды? Что скажете о главном тренере Леониде Слуцком?

Я, конечно, в мире футбола никто, чтобы рассуждать о том, почему «Рубин» оставил Слуцкого. Но раз руководство посчитало нужным его оставить, значит так нужно. Мне он как тренер почему-то нравится. Да, вылетела команда, такие обстоятельства были. Все привыкли, что команда среднячок, поэтому вылета никто не ожидал. Ну бывает, всем неприятно, но мы должны поддерживать в любом случае. Плохо, конечно, но я думаю, в следующем сезоне «Рубин» вернется. Команда такого ранга не должна в ФНЛ сидеть. И как раз тот факт, что они оставили Слуцкого, лишний раз означает, что они не намерены там оставаться.

Как часто ходите на матчи «Рубина» или «Ак Барса»?

На «Рубин» очень давно не ходил. Ещё когда в Казани жил, ходил на старый стадион, тогда ещё Карадениз играл. На хоккей вот частенько хожу, «Ак Барс» и в Москву чаще приезжает, поэтому стараюсь посещать.

Что скажете про «Ак Барс» в прошлом сезоне и в предстоящем?

Ну, моё мнение как болельщика, что прошлый сезон был провальным. А вот в новом сезоне, если все хорошо будет, то, думаю, бомбанем как следует. Потому что состав будет хорошенький, мощный. «Ак Барс» серьезно взялся в этом году. Кстати, недавно вот виделись с Дмитрием Воронковым на турнире Fight Nights.

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков (слева) и Ринат Фахретдинов (справа) Фото из личного архива Рината Фахретдинова

Но все же ваши главные хоккейные друзья Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов сейчас играют в «Тракторе». Если так получится, что «Ак Барс» в финале Востока будет играть против «Трактора», за кого будете болеть?

Я всегда говорил, что болею за своих друзей, и в данном противостоянии буду болеть за них двоих персонально. А в любых других матчах, конечно, же за «Ак Барс».

В «Тракторе» тоже интересная команда собралась, и тренер там, кстати, тоже татарин [Анвар Гатиятуллин].

Да, безусловно, «Трактор» мне тоже очень нравится. В особенности тем, как они относятся к моим друзьям. Кстати, Альберт и Эмиль меня после боя поздравляли, и «Ак Барс» поздравлял. Очень нравится политика «Трактора» и то, что они создают очень хорошие условия для игроков. У них в Челябинске есть внутренняя атмосфера, а это очень важно. Иногда у тебя команда может быть лучше по составу игроков, но она не выиграет, потому что нет именно команды в раздевалке. А там очень хорошая дружеская атмосфера. А по поводу Гатиятуллина, то я вообще не удивлюсь, если через годик-другой он в «Ак Барс» перейдет (смеется).

«Моя цель на ближайшее будущее – открыть залы в Мордовии и в Татарстане и развивать ребятишек»

Помимо хоккея еще с кем-то из мира татарстанского спорта дружите или общаетесь?

Конечно, казанский регбийный клуб «Стрела», например, за который я даже когда-то выступал. Очень хорошо сыграли в этом сезоне, будут играть в матче за третье место. Тоже звонили мне, приглашали на матчи, поздравляли с победой.

«Дружу с регбийным клубом «Стрела», за который даже когда-то выступал» Фото: © strelarugby.ru

За Олимпиадой следили в этом году? Что скажете о ситуации с Камилой Валиевой?

Честно сказать, особо не следил. Но про конфликт с Камилой да, помню, к сожалению. Плохо, когда эта политика-молитика вмешивается в спорт. Не зря же говорят, что спорт вне политики. Но в последнее время получается, что это не так.

Вы называете себя татарином из Красной книги, потому что среди татар мало бойцов ММА. Но есть кто-то, кто может потенциально сравниваться с вами по уровню?

Ну, честно сказать, я не считаю себя каким-то нереальным уровнем. Я просто нахожусь там, где должен находиться. Из нашего поколения, наверное, могу назвать Ленара Сулейманова или Рамиса Терегулова. На самом деле бойцов много, просто они либо начинающие, либо ещё малоизвестные. Сейчас нужно большой акцент на молодежь делать. Строить детские школы, тренировать молодежь.

Моя цель на ближайшее будущее – открыть залы в Мордовии и в Татарстане и развивать именно ребятишек. Чтобы у детей была возможность тренироваться и выступать, а бои можно организовать. Главное, чтобы молодёжи и руководству было интересно развивать данный вид спорта. ММАшников у нас сейчас мало, реально мало. У нас хорошие греко-римские борцы, кик-боксеры, боксёры, но борцов ММА почему-то очень мало.