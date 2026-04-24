Снова выше 7%: инфляция в Татарстане ускорилась из-за роста цен на услуги

Годовая инфляция в Татарстане в марте оказалась выше январского уровня – с 6,86% в феврале подскочила до 7,08%. Это не опять, а снова выше, чем и в целом по стране (5,86%), где замедление продолжается, и по Приволжскому федеральному округу (6,67%). О мартовских трендах – в ежемесячном обзоре аналитического центра «Татар-информа».





В марте 2026-го цены в Татарстане выросли на 0,79% к февралю

По данным Татарстанстата, в марте 2026-го цены в Татарстане выросли на 0,79% к февралю. Таким образом, в месячном разрезе некоторое замедление, стартовавшее после январского всплеска на 1,9% (к декабрю 2025-го), в республике потихоньку-помаленьку, но продолжается. Напомним, в феврале месячный прирост цен составлял 0,85% (к январю).

При этом, с «очисткой» от сезонности, цены в марте выросли все-таки чуть сильнее, чем за февраль, – на 0,66% против 0,6% (в январе – на 1,43%). В Нацбанке РТ такое расхождение связали с тем, что «производители и поставщики отдельных товаров и услуг переносили в цены накопленный рост затрат».

В структурном разрезе в марте больше всего увеличилась стоимость услуг – на 1,77% (после +1,51% месяцем ранее), в числе прочего – из-за сильного удорожания зарубежного отдыха, что регулятор объяснил «более высокой потребительской активностью жителей региона».

Непродовольственные товары дорожали примерно с той же скоростью – на 0,48% (в феврале +0,5%). А вот рост цен на продукты замедлился в два раза – до +0,3% (после +0,66% в предыдущем периоде). Можно констатировать, что основной вклад в то самое слабое затухание месячной динамики внесла продовольственная розница.

И это несмотря на то, что сильнее, чем по стране в целом, в Татарстане в марте подорожали яйца – сразу на 15,19%. Но празднование Пасхи, вызвавшее традиционный всплеск спроса на эту волатильную категорию, конечно, не стало единственным фактором: птицефабрики республики, как и ранее, продолжали «грешить» переносом в цены расходов на корма, ветеринарные препараты, упаковку и логистику.

Отчасти ускорение объясняется и «догоняющим» ростом цен – яйца в Татарстане все еще стоят заметно дешевле, чем во многих других регионах, отметили в Нацбанке РТ. Да и в годовом выражении яйца подорожали у нас не так сильно, как по стране (на 0,65% и 3,10% соответственно). Вероятно, поэтому в первом квартале цены на этот продукт и росли, опережая общероссийские темпы.

Годовая инфляция в Татарстане в марте выросла до 7,08%

Годовая инфляция в Татарстане в марте снова выросла – с февральских 6,86% до 7,08%. Напомним, до 7% показатель взлетал буквально в январе – тогда после декабрьского замедления до 6,64%. Крылатые качели летят, летят… Причин ускорения в Нацбанке РТ объяснять не стали, но хватит и знаний базовой математики: в марте 2025-го годовая инфляция в республике тоже взлетала – тогда до 11,1%, после февральских 10,65%.

Основной вклад в разгон тоже внесли услуги – рост цен в этом сегменте ускорился в марте до 12,33%. Примерно до такого же уровня инфляция ускорялась, к примеру, в декабре 2024-го. Впрочем, на столь повышенном уровне (не ниже 11%) рост цен в услугах держится уже в течение года. Так что по факту ничего особенного в марте не случилось.

Интересно, что хотя поездки за рубеж из Татарстана все еще стоят дешевле, чем год назад (в марте – на 5,95%), за первый месяц весны цены на них взлетели на 6,95% (к февралю). Подорожал и отдых на российском побережье Черного моря (за месяц Нацбанк РТ данных не сообщил, но в годовом выражении – на 17,37%). Цены на эти виды туризма растут под влиянием ослабления рубля и вслед за сезонным всплеском спроса «по отдельным туристическим направлениям».

По данным ЦБ, сильнее всего в марте подорожали поездки в Египет, Турцию, страны Средней Азии и Закавказья. Зато спрос на туры в ОАЭ из‑за геополитической обстановки сократился настолько резко, что Росстат даже исключил их из расчета инфляции (заменив на поездки в Китай).

В марте продолжился медленный рост и в «непродах», стартовавший с начале года – с 2,61% в феврале до 3,24% в марте. А вот в продуктовом сегменте годовая инфляция продолжила столь же медленное, но замедление – до 6,75% с февральских 7,26%.

По данным Нацбанка РТ, в целом за год в республике больше, чем по стране, подорожали именно услуги (особенно бытовые, санаторно-оздоровительные и жилищно-коммунальные), а также продукты питания (например, сыр, мясные и рыбные продукты). А меньше – непродовольственные товары, причем некоторые из них (средства связи, телерадиотовары, обувь) подешевели сильнее, чем по РФ в целом.

Например, средства связи (беспроводные наушники, смартфоны, смарт-часы) стоили в марте на 16,95% меньше, чем годом ранее. Эта же категория, а также ряд других, в которых высока доля «завозных» товаров, заметно дешевеет и в месячном разрезе – все благодаря укреплению рубля и охлаждению спроса «в условиях высоких ставок по потребительским кредитам».

Дешевеет оливковое масло, дорожает частная медицина

Среди других особенностей марта стоит отметить всплеск цен на сахар (на 3,77% к февралю), на что повлияло, кроме прочего, снижение объемов производства этого продукта, зафиксированное в последние месяцы. Но в годовом выражении сахар в Татарстане все еще стоит дешевле – пусть и всего на 1,17% к марту 2025-го.

А вот оливковое масло, которое дешевеет уже шесть месяцев подряд, за год упало в цене на 16,82% – во многом из-за укрепления рубля. Зато общественное питание подорожало уже на 10,49%: кафе быстрого обслуживания, рестораны и столовые переносили в цены издержки на закупку продуктов, зарплаты сотрудников и аренду.

В «непродах» схожим темпом – на 13,17% за год – выросла стоимость печатных изданий: у издательств растут расходы на материалы (краску, бумагу), услуги типографий, а у ретейлеров – на аренду помещений и логистику. Зато компьютеры все еще стоят дешевле, чем год назад (на 2,63%), хотя в месячном разрезе цены на них и начали расти – поставщики компенсируют затраты на закупку импортной продукции, что, по данным Нацбанка РТ, «связано с нехваткой на мировом рынке некоторых компонентов для производства компьютеров».

Рост тарифов на пересылку писем и бандеролей ускорил и годовой прирост цен на услуги почтовой связи (на 20,53%). Впрочем, в них отражается и накопленный рост затрат на зарплаты, упаковку и доставку посылок. Продолжает дорожать в числе прочего частная медицина – за год уже на 14,59% (за месяц – на 5,14%): клиники перекладывают на клиентов свои издержки на закупку сырья и инструментов, обслуживание оборудования, аренду и содержание помещений.

Глобально же, по данным ЦБ, удорожание не только медицинских, но также и бытовых услуг объясняется тем, что рост спроса на них по‑прежнему опережает возможности расширения предложения (в первую очередь из-за нехватки кадров). В таких условиях «сервисные и медицинские компании активно переносят в цены издержки, связанные с НДС и другими налоговыми изменениями, а также с ростом расходов на оплату труда, коммунальные услуги и аренду».

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год по РФ вырос до 6%

В целом по России цены в марте выросли на 0,6%, что ниже, чем месяцем ранее (0,73%). Однако месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год составил 6% (с. к. г.), после 5,8% в феврале, но 8,7% за первый квартал 2026-го.

Для сравнения: в четвертом квартале 2025-го аналогичный показатель замедлялся до 4,4%, что было близко к целевому таргету Банка России для годовой инфляции.

Ускорение прироста цен за январь – март текущего года в ЦБ объяснили, что неудивительно, «влиянием налоговых и административных мер». По этим же причинам заметно выше, чем за три предыдущих квартала 2025-го, сложились и приросты показателей устойчивой инфляции («расчет большинства из них не предполагает исключения эффекта повышения НДС»). При этом в марте, отметили в регуляторе, эффект переноса повышения НДС в цены «значительно снизился» (по сравнению с январем и февралем).

В то же время разнородность динамики цен по компонентам никуда не делась. Так, продовольственные товары в марте продолжили дорожать темпом вблизи 4%, прирост цен на «непроды» увеличился до 6%, а на услуги – остался повышенным, 8,8% (во всех случаях – с корректировкой на сезонность в пересчете на год).

Годовая инфляция в марте по РФ в целом почти не изменилась – снижение до 5,86% после 5,91% в феврале выглядит символическим. По оценке ПСБ, в целом с ноября 2025-го рост цен «заякорился» около 6% (к 20 апреля инфляция замедлилась всего до 5,77%). «И с учетом нарастания эффекта низкой статистической базы прошлого года, вероятно, останется у него до конца полугодия».

При этом, по действующему макропрогнозу ЦБ, во втором полугодии 2026-го инфляция должна составить около 4% в годовом выражении, то есть достигнуть заветной цели регулятора. По мнению аналитиков ЦБ, сформулированному в бюллетене «О чем говорят тренды», для этого необходимо, чтобы текущие темпы роста цен с поправкой на сезонность замедлились в предстоящие месяцы до 4% и ниже. Но в сложившихся условиях «устойчивое замедление инфляции до целевого уровня» предполагает жесткую денежно-кредитную политику – в противном случае «для обеспечения ценовой стабильности и снижения процентных ставок до уровня, соответствующего нейтральной ДКП», потребуется больше времени.

Значительный вклад в повышение цен по-прежнему вносят факторы на стороне предложения

По данным аналитиков ЦБ, динамика цен, включая устойчивые компоненты, в феврале – марте оставалась повышенной «при сохранении высоких инфляционных ожиданий». Значительный вклад в повышение цен по-прежнему вносят факторы на стороне предложения, действие которых в последние годы было существенно более выраженным, чем в 2016–2019 годы, когда инфляция находилась вблизи 4%.

Проинфляционный вклад факторов спроса, пока что вроде бы снизившийся, может вырасти, так как темпы роста реальных зарплат все еще существенно превышают темпы роста производительности труда. «С одной стороны, это служит залогом того, что потребление возобновит рост. С другой стороны, для устойчиво низкой инфляции необходим меньший зазор между ростом зарплат и повышением производительности труда», – отмечается в бюллетене «О чем говорят тренды».

Интересно, что конфликт на Ближнем Востоке, прямое влияние которого на инфляцию в России пока выглядит ограниченным, в случае затягивания будет постепенно подпитывать и факторы предложения – вследствие роста логистических издержек и цен на импортные и экспортные товары.

Сегодня заседание совета директоров Банка России будет «опорным», то есть помимо решения по ключевой ставке и направленности сигнала, ЦБ опубликует и уточненный макропрогноз. «Обилие проинфляционных рисков и разовых факторов, пусть и краткосрочных, вероятно, не позволит регулятору ускорить смягчение ДКП, и процесс снижения ключевой ставки останется медленным и поступательным», – считают в ПСБ.

«Неопределенность со стороны проинфляционных факторов сохраняется, но, на наш взгляд, совокупность данных на данный момент все же складывается в пользу снижения ключевой ставки. В противном случае возрастают риски избыточного охлаждения экономики», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». На решение регулятора, по ее мнению, может повлиять, например, снижение инфляционных ожиданий населения, зафиксированное в апреле, – до 12,9% (против 13,4% в марте), это минимум с октября прошлого года.

Как напомнили в Райффайзен банке, еще один фактор для смягчения ДКП – слабая экономическая активность в первом квартале 2026 года, на которую на недавнем совещании с членами Правительства РФ обратил внимание и Президент России Владимир Путин. «Также важно отметить, что стремительное укрепление рубля имеет явно дезинфляционный эффект, что должно позитивно сказаться на непродовольственной инфляции и сгладить эффекты возможных логистических проблем», – уверены в банке.

По мнению аналитиков ЦБ, несмотря на охлаждение российской экономики в первом квартале 2026-го, которое отчасти было вызвано перетоком доли спроса с конца прошлого года, а также «адаптацией бизнеса и потребителей к налоговым новациям», снижение спроса, вероятно, оказалось временным. И в марте частное потребление вроде бы даже начало восстанавливаться (что особенно заметно по автомобильному сегменту).

Однако Ольга Беленькая считает, что торможение спроса может иметь и более устойчивый характер: в условиях все еще жесткой ДКП и увеличения налоговой нагрузки предприятия ухудшают оценки деловой среды и оптимизируют расходы, зарплаты растут медленнее, а потребители становятся более экономными. В отраслевом разрезе тоже все выглядит не однозначно, а ужесточение регулирования и инфраструктурные ограничения (интернет, соцсети, работа онлайн-сервисов и т. д.) бьют по всем одинаково. «Сдержанный спрос должен способствовать дальнейшему снижению устойчивой инфляции (бизнесу при этом труднее повышать цены)», – считает аналитик.