Инфляция пошла на спад: почему замедлился рост цен в Татарстане

В феврале годовая инфляция в Татарстане снизилась незначительно – до 6,84% с январского подскока до 7%. Это по-прежнему выше, чем в целом по стране (5,91%) и по Приволжскому федеральному округу (6,53%). Подробности – в ежемесячном обзоре аналитического центра «Татар-информа».





За февраль рост цен в Татарстане составил 0,85%

По данным Татарстанстата, в феврале 2026-го цены в Татарстане выросли на 0,85% к январю (после всплеска на 1,9% в первом месяце года, тогда – к декабрю). С «очисткой» от сезонности – на 0,59% (в январе – на 1,43%). По данным Нацбанка РТ, «это связано с тем, что январские разовые факторы (повышение НДС, акцизов, тарифов и сборов) во многом исчерпали свое влияние и вносили меньший вклад в рост цен в феврале».

Месячные темпы замедлились во всех трех сегментах, но особенно заметно в продовольственной рознице и услугах. Цены в них выросли на 0,56% и 1,51% соответственно (после роста на 2,61% и 2,47% в январе). В сегменте непродовольственных товаров процессы замедления, как и ранее, дрейфуют крайне медленно: за февраль – на 0,5% (с 0,7% в первом месяце года).

Как объяснили в Нацбанке РТ, в последний месяц зимы в республике сильнее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, что отчасти объясняется более резким, чем по стране, ростом стоимости проезда в междугородних автобусах. Также сильнее, чем по России в среднем, подорожал и отдых за рубежом, «что может быть связано с более высокой потребительской активностью жителей республики».

Годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 6,86%

Годовая инфляция снова перешла к снижению – до 6,86% (вместо 7% в январе). Наиболее заметно также «сдали» продукты питания – рост цен в этом сегменте замедлился с январских 8,16% до 7,26%, тогда как в услугах все стабильно – рост на те же 11,7%, что и в предыдущем месяце. А в «непродах» и вовсе продолжился формальный рост, пусть и до скромных 2,61% (с 2,17% месяцем ранее).

Как отметили в Нацбанке РТ, в целом за год сильнее всего в сравнении с РФ в целом в республике подорожали продукты питания (например, сыр, чай, кофе и рыбопродукты) и услуги (особенно бытовые, санаторно-оздоровительные и жилищно-коммунальные).

При этом нетрудно заметить, что если продукты прибавили в цене больше, чем вся потребительская корзина, то непродовольственные товары (в том числе мебель, строительные материалы, моющие и чистящие средства) – значительно меньше.

Важно, что базовая инфляция в Татарстане продолжает снижаться – с 5,93% в январе до 5,74% в феврале (по РФ, для сравнения, идет аналогичный процесс – с 5,43% до 5,18%).

Подорожали яйца, ювелирка и косметика, подешевело оливковое масло

Наиболее заметно в феврале – аж на 9,87% к январю – подорожали яйца. Таким образом птицефабрики «отбивают» постоянно растущие расходы на корма, ветеринарные препараты, упаковку, логистику и «коммуналку» (впрочем, в годовом выражении яйца стоили все еще на 19,02% дешевле).

Традиционно под конец зимы скакнули в месячном выражении и те продукты питания, запасы которых истощились. Прежде всего, это сахар и овощи из «борщевого набора» (морковь, свекла, капуста, лук и картофель). При этом дополнительно на динамику в этих товарах повлияли и издержки предприятий, в том числе на хранение и логистику, но бизнес пока может перекладывать все это в цены.

При этом в годовом сопоставлении подорожала в Татарстане только морковь (на 9,01%), тогда как сахар (-5,41%), свекла (-11,31%), лук (-17,86%), картофель (-20,96%) и особенно капуста (-24,86%), напротив, стоили сильно дешевле, чем в феврале прошлого года.

Снизилась в Татарстане и стоимость оливкового масла – за это спасибо укреплению рубля (за год продукт подешевел на 12,73%!). «Животворящий» курсовой фактор продолжал влиять также на стоимость телевизоров и бытовой техники. Впрочем, на ценники в этих товарных категориях влияет и охлаждение спроса в условиях высоких ставок по потребительским кредитам. В целом за год телевизоры в Татарстане подешевели на 14,55%, бытовая техника – на 7,49%.

Из «непродов» в феврале подорожали ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, что в числе прочего объясняется ростом цен на сырье для производства, увеличением расходов на логистику, а также аренду и содержание помещений. А вот месячный рост цен на персональные компьютеры в Нацбанке РТ объяснили ростом затрат поставщиков на их закупку за рубежом «из-за удорожания отдельных компонентов». При этом если цены на ювелирку за год выросли на 9,49%, на парфюмерию и косметику – на 5,68%, то компьютеры все еще стоят дешевле – на 5,38%.

В услугах за месяц подорожал отдых за рубежом – в среднем аж на 17,14%, причем по многим туристическим направлениям. Таково влияние возросшего в период высокого сезона спроса. По данным ЦБ, в среднем по стране сильнее всего скакнули цены на поездки в ОАЭ, Турцию и Египет. Впрочем, по сравнению с февралем 2025-го зарубежный туризм все еще стоил дешевле, в Татарстане – на 1,27%.

Услуги пассажирского транспорта за год выросли на 8,87%, в феврале цены на них тоже скакнули (на 2,73%), особенно на проезд в плацкартных вагонах (особенности учета: в замер попали более дорогие билеты с выездом в конце марта, а в марте сезонный коэффициент изменения тарифов выше, чем в феврале). Подорожали и пакетные тарифы сотовой связи, в том числе из-за переноса в цены повышения НДС и увеличения затрат на сервис оборудования. В то же время абонентская плата за сотовую связь была на 6,95% ниже, чем годом ранее.

Годовая инфляция по России в целом, по данным Росстата, снизилась в феврале 2026 года до 5,91% – после 6% в начале года. В основном – за счет продовольственных товаров. Повышение НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов по большей части отразилось на январских ценах, объяснили в ЦБ.

Добавив, впрочем, что «в феврале небольшой эффект еще наблюдался»: «Расчет большинства показателей устойчивой инфляции не предполагает исключения эффекта НДС, перенос которого в цены в феврале хотя и был заметно меньше, чем в январе, но продолжался».

В то же время приросты большинства показателей именно устойчивой инфляции в феврале существенно снизились. Так, непродовольственные товары, цены на которые больше зависят от спроса, а не от разовых факторов, дорожали меньшими темпами, чем в январе (а одежда и белье, трикотажные изделия, обувь, средства связи в феврале и вовсе продолжали дешеветь). И в целом темпы прироста цен на товары сложились вблизи 4% (целевого для ЦБ таргета годовой инфляции).

При этом прирост цен на услуги оставался повышенным – 9,4% (со всеми корректировками), особенно в бытовых и медицинских услугах. «Спрос на них по-прежнему опережает возможности сервисных и медицинских компаний, и они активно переносят в цены увеличение издержек, связанное с налогами, оплатой труда, коммунальными услугами и арендой», – объяснили в ЦБ.

В месячном разрезе потребительские цены в феврале увеличились на 0,73% (в январе – на 1,62%). А месячный прирост цен с корректировкой на сезонность и в пересчете на год снизился до 5,8% (после январского взлета на 14,6%). Это еще выше, чем, например, в четвертом квартале 2025-го (4,4%). Но для регулятора важнее, что устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Не удивительно, что 20 марта ЦБ продолжил цикл снижения ключевой ставки, пусть и скромным шагом, всего на 50 б. п., но в седьмой раз подряд опустив значение – теперь до 15%. По оценке регулятора, «экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе».

Оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ теперь будет не только в зависимости от устойчивости замедления инфляции (к 23 марта – всего до 5,83%) и динамики инфляционных ожиданий (об этом ниже), но и после анализа «рисков со стороны внешних и внутренних условий», которые очевидно обострились.

Прогноз Банка России до апрельского опорного заседания остается прежним: с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится в текущем году до 4,5–5,5% и далее будет «находиться на цели». По оценке аналитиков ЦБ, высказанной в бюллетене «О чем говорят тренды» (вышел до мартовского заседания и до выхода данных по инфляции за февраль), такой диапазон предполагает, что потребительские цены в этом году должны будут расти в среднем на 0,33% в месяц (4% в пересчете на год).

А это представляется достаточно непростой задачей, тем более с учетом предстоящего в октябре повышения тарифов на ЖКУ, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». По ее мнению, риски более высокой (по сравнению с прогнозом ЦБ) инфляции связаны в числе прочего с возможными бюджетными корректировками (например, более существенным дефицитом, финансировать который придется за счет дополнительных заимствований), более слабым курсом рубля, «с избыточным оживлением кредитования и спроса по мере смягчения денежно-кредитных условий», а также с «проинфляционными последствиями конфликта на Ближнем Востоке (удорожание импорта, дисбалансы спроса и предложения на внутреннем рынке)».

Не радует пока стабильность и одного из важнейших для ЦБ индикаторов устойчивого достижения цели по инфляции – инфляционных ожиданий населения, которые, несмотря на ежемесячные колебания, не уходят из диапазона 13–14%. А это заметно выше уровней, которые хотел бы видеть регулятор (в 2017–2019 годах, когда инфляция устойчиво держалась вблизи 4% и ниже, инфляционные ожидания в среднем составляли 8–10%).

В марте показатель снова вырос – до 13,7%, а наблюдаемая населением инфляция скакнула и вовсе с 14,1% до 15,4%. «Полагаем, население с запозданием отразило в текущей инфляции ощущение от роста коммунальных тарифов в начале года. Кроме того, на восприятие наблюдаемой инфляции начало влиять ослабление курса рубля», – предположили в ПСБ.

Все это вкупе с другими проинфляционными факторами «требует поддержания жестких денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели Банка России и ее закрепления на этом уровне», отмечали аналитики в ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

В этих условиях перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки не предопределены, тем более что «более раннее и резкое ослабление рубля и глобальный энергетический шок могут привести к продолжению роста инфляционных ожиданий и замедлить снижение инфляции», считают в ПСБ. Хотя стабилизация уровня годовой инфляции со второй половины марта была ожидаемой из-за постепенного усиления эффекта низкой статистической базы 2025 года. Основной же предпосылкой для дальнейшего снижения ключевой ставки остаются повышенные риски переохлаждения экономики, уверены аналитики.