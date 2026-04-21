Снова вместе, снова рядом? смогут ли Губерниев и Вяльбе работать в тандеме после распрей

Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев скоро будут вместе работать на благо развития российских лыж после нескольких лет вражды. Как развивалась история данного противостояния и смогут ли вместе они принести пользу лыжному спорту - в материале «ТИ-Спорта».





Губерниев дважды за последнюю неделю анонсировал о предстоящем сотрудничестве с Вяльбе в рамках всероссийской лыжной ассоциации

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев публично поздравил Президента ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) Елену Вяльбе с днем рождения. Кроме того, скандальный ведущий во второй раз за последнюю неделю официально анонсировал о примирительной встрече и предстоящем совместном сотрудничестве в рамках развития лыжного спорта России.

«Елене Валерьевне желаю здоровья и удачи! Будем работать вместе, продвигать наши лыжи. На днях состоится наша судьбоносная встреча. Приду с букетом алых роз. В какой день состоится встреча? Сейчас этот вопрос в процессе», - приводит слова Губерниева Metaratings.

На прошлой неделе председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев объявил, что Дмитрий Губерниев займет должность в лыжной федерации и будет работать совместно с Еленой Вяльбе.

Вместе с тем позднее Свищев выразил надежду на то, что удастся добиться прекращения публичных перипетий между Губерниевым и Вяльбе и выстроить плодотворный рабочий процесс. Также глава лыжной ассоциации добавил, что Вяльбе будет возглавлять российскую делегацию на конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Решение объединить силы Вяльбе и Губерниева может положительно сказаться на развитии лыжного спорта России

Известно, что Елена Вяльбе, находящаяся на посту Президента ФЛГР с 2010 года, продолжит свою работу в организации на своем месте. Дмитрий Губерниев, как деятель давно вовлеченный в данный вид спорта и имеющий значительный вес в публичном мире, станет членом Ассоциации лыжных видов спорта и сможет помочь в объединении всех специалистов лыжного спорта.

Значит ли это, что череде стычек трехкратной олимпийской чемпионки и спортивного журналиста подошел конец? Теперь Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев будут работать по одну сторону баррикад? Вынужденным и неожиданным данное сотрудничество вряд ли назовёшь. Имя Вяльбе давно ассоциируется с лыжными гонками, а имя Губерниева - неразрывно связано с биатлоном. Не зря последнего называют «золотым голосом биатлона».

Значит ли это, что одно из самых громких противостояний в российских лыжах прекратится? Не исключено, что Дмитрий Свищев, акцентировав внимание на сотрудничестве двух самых узнаваемых лиц лыж, данным образом решил привлечь внимание к своему виду спорта и новообразовавшейся организации.

Такой тандем действительно привлечет немало внимания, особенно с учетом громкой и длительной «холодной войны» между Вяльбе и Губерниевым. Кроме того, обе фигуры действительно много сделали для лыжного спорта. В частности, Вяльбе будучи главой организации принадлежит заслуга в развитии спорта, в том числе и на международной арене. Губерниев много делает для популяризации лыж. Его репортажи с места событий давно привлекают внимание публики и не только лыжной. Так что решение объединить эти две силы воедино может стать грамотным, продуманным и перспективным шагом. Но может и не стать.

История противостояния Вяльбе и Губерниева

История противостояния, по мнению самой Елены Вяльбе, с Дмитрием Губерниевым тянется с 2018 года. Во время передачи «На лыжи!» она заявила, что не хотела бы, чтобы в лыжах была программа, аналогичная «Биатлону с Губерниевым» при его участии.

«Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики – это лишнее и ненужное», – сказала тогда Вяльбе.

После этого, во время чемпионата мира-2019, Вяльбе снова нелестно высказалась в адрес тележурналиста, заявив, что будет ограждать своих лыжников от интервью с Губерниевым. На этот раз телекомментатор уже не стерпел и бросил в ответ едкое замечание: «Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения».

Во время этих соревнований Вяльбе и Губерниев в адрес друг-друга неоднократно отпускали нелицеприятные комментарии. Главы ФЛГР обвиняла журналиста в эпатаже, а тот в ответ критиковал ее за резкие высказывания. Стоит отметить, что войну в этом противостоянии все же начала сама Вяльбе. В преддверие ЧМ-2021 Губерниев сделал первую публичную попытку к примирению, а Вяльбе сочла это за провокацию.

Вяльбе бросалась оскорблениями, а Губерниев ограничивался лишь острыми комментариями

И действительно Елена Вяльбе иногда позволяла себе слишком резкие высказывания и даже оскорбления в адрес Дмитрия Губерниева. Однажды она обратилась к федеральному телеканалу.

«Руководство телеканала «Матч ТВ» считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все», – сказала она.

Губерниев, в свою очередь, чаще ограничивался лишь шутливыми, но не менее острыми замечаниями. Несколько поутих конфликт сторон к 2022 году. Правда Дмитрий Губерниев все-таки позволил себе прокомментировать новость о переизбрании на пост Президента ФЛГР Елены Вяльбе.

«Я единственный конкурент в стране Елене Валерьевне, и все об этом знают. От души поздравляю Елену Валерьевну с тем, что она выиграла выборы, и мы будем продолжать с ней бок о бок трудиться, помогая друг другу», – сказал он.

Однако это было скорее ироничное замечание в адрес самой организации в контексте дефицита квалифицированных кадров и конкуренции. Конфликт сторон давно исчерпан и новая история будет написана поверх прошлых разногласий.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам о Губерниеве: «Он сработается с Еленой Вяльбе»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко уверен, что Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев смогут эффективно сотрудничать ради достижения общих целей.

«Дмитрий Губерниев — очень медийная личность, и его мнение достаточно весомо. Он действительно может принести большую пользу всей Ассоциации лыжных видов спорта. И я вообще не вижу каких-то проблем в том, что он сработается с Еленой Валерьевной Вяльбе, - цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт», – Это два здравомыслящих человека, которые идут к одной цели — принести пользу в том деле, каким они занимаются. Это можно только приветствовать. И я не вижу каких-либо проблем, а в случае возникновения они могут решиться просто на раз. Я думаю, что конфронтации между ними не будет».