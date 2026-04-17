Губерниев займет место в ФЛГР и будет тесно сотрудничать с Вяльбе

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев войдет в штаб ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) и будет работать в направлении развития лыжного спорта в России.

«Я читал его пост, где он написал, что планирует тесно сотрудничать с Еленой Вяльбе и другими нашими президентами. Мы планируем встретиться на днях. Наша задача - консолидировать возможности всех профессионалов, специалистов, в том числе СМИ, медийных людей, блогеров, тренеров, спортсменов для того, чтобы развивать все лыжные виды спорта, в том числе федерацию, которую возглавляет Елена Валерьевна.

Поэтому если действительно нам удастся развивать отношения, опираясь только на спорт, а не на какие‑то другие личностные факторы, я думаю, это будет позитивно для всех нас, ассоциации и спорта в целом», – приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Ранее Дмитрий Губерниев разместил информацию у себя в телеграм-канале, где сообщил, что получил приглашение о сотрудничестве от лыжной организации.

В марте Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России.