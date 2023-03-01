Снижение ВВП России в годовом выражении замедлилось до 3,2%

Спад экономики России в первом месяце 2023 года замедлился до 3,2% в годовом выражении с 4,2% в декабре. Об этом говорится в обзоре, опубликованном Министерством экономического развития.

«В январе 2023 года экономика продолжила восстанавливаться <...> В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до -3,2% г/г (год к году – прим. Т-и) после -4,2% г/г в декабре 2022 года», – сказано в документе.

Отмечается, что положительный вклад в январе продолжает вносить строительство, а также грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного), восстановление оптовой и розничной торговли, выпуск обрабатывающих производств.

Ранее сообщалось, что в конце зимы Росстат зафиксировал нетипичную для этого времени дефляцию.