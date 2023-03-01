В конце зимы Росстат зафиксировал нетипичную для этого времени дефляцию

На неделе с 21 по 27 февраля в России зафиксирована первая в 2023 году дефляция. Цены снизились на 0,02% после роста на 0,06% на предшествующей неделе, следует из данных Росстата.

Это первая дефляция в 2023 году, последний раз недельное снижение цен отмечалось в период с 13 по 19 сентября 2022 года, тогда оно равнялось 0,06%.

При этом такая динамика цен нетипична для февраля: ничего подобного не фиксировалось как минимум десять лет, заявили РБК в Росстате.

В том числе гречневая крупа подешевела на 1%, вермишель — на 0,6%, курятина — на 0,5%, пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,4%, пшено — на 0,3%, маргарин, черный чай и поваренная соль — на 0,2%.

Кроме того, плодоовощная продукция в среднем снизилась в цене на 0,8%. Сильнее всего подешевели огурцы — на 7,6%. Картофель потерял 0,4% стоимости, а белокочанная капуста — 0,3%. Впрочем, цены на репчатый лук увеличились на 3,4%, бананы — на 2,7%, на помидоры — на 2,4%, на столовую свеклу — на 1,3%, на морковь — на 1,2%, а на яблоки — на 0,5%.

Из потребительских товаров заметнее всего подешевели телевизоры, на 1,4%. Продолжили дешеветь смартфоны (на 0,4%) и электропылесосы (на 0,1%). В секторе услуг наибольшее снижение стоимости зафиксировано у авиаперелетов экономклассом — оно составило 3,7% после роста на 5,5% на предшествующей неделе.