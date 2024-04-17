Снежная зима в Татарстане повлияла на снижение природных пожаров этой весной

В этом году значительно сократилось количество природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о готовности к пожароопасному сезону в Республике Татарстан рассказал замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

«В этом году у нас зимой было очень много снега, снежный покров в ряде регионов только начал сходить. Погодные условия благоприятно повлияли на ситуацию с природными пожарами. В прошлом году в апреле было порядка 700 возгораний, а в этом году, с 28 марта, только 24 случая», – рассказал он.

Но пока нельзя сказать, что этот пожароопасный период будет спокойным. Если погодные условия изменятся, то число пожаров может увеличиться и приблизиться к прошлогодним показателям, отметил Садыков.