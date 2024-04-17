С начала года в Татарстане пожарные 28 раз выезжали тушить сухую траву и камыш

С 28 марта на территории республики зарегистрировано 24 случая возгорания сухой травы, камыша и мусора. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о готовности к пожароопасному сезону в Республике Татарстан рассказал замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Если учитывать статистику пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2023 года, на территории республики было зарегистрировано 1687 возгораний сухой травы, мусора, стерни и камыша. Один человек на таких пожарах погиб, травмы получили два человека. Основной пик возгораний пришелся на период с апреля по май. В этот период было зарегистрировано 950 таких пожаров», — рассказал Садыков.

Он отметил, что с 28 марта в Татарстане зарегистрировано уже 24 пожара, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора. При этом 6 из этих случаев произошли в Набережных Челнах, и еще 5 – в Казани.