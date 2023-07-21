«Снегурочка» на асфальте и «Жестокий романс»: в Нижнекамске стартовал «Островский fest»

С 21 по 23 июля в Нижнекамске проходит трехдневный фестиваль «Островский fest», посвященный празднованию 200-летия драматурга Александра Островского. Мероприятия будут проводиться в разных филиалах Централизованной библиотечной системы.

Фестиваль состоит из двух частей: первая — это «Неисчерпаемый Островский», вторая — «Выходные с великим драматургом».

«С акции „Неисчерпаемый Островский“ и стартовал наш „Островский fest“. Наши библиотекари выходили в город, работали в парках, скверах, на придомовой территории. Организовывали для всех жителей мероприятия — викторины, игры, мастер-классы, загадки. Также прошло рисование на асфальте. Темой стали герои сказки Островского „Снегурочка“. Все события направлены на то, чтобы как можно больше рассказать интересных фактов о драматурге», — объяснила «Татар-информу» заведующая методическим отделом Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Румия Сахабова.

По словам собеседницы агентства, вторая часть «Островского fest» пройдет в виде марафонов 22 и 23 июля. Мероприятия состоятся в Центральной детской библиотеке «Апуш» и Центральной библиотеке имени Тукая.

«Планируется проведение мульт- и кинопоказов с обсуждением. Например, будет просмотр сказки „Снегурочка“ и фильма „Жестокий романс“ по пьесе Островского „Бесприданница“. Также будут организованы литературные часы, викторины, оформлены выставки, запланирована дискуссия „Актуальный Островский“», — отметила заведующая.