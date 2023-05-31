«Пушкинский диктант», конкурс чтецов, викторины: в Нижнекамске пройдет «ПушкинФест»

С 1 по 6 июня нижнекамские библиотеки запускают «ПушкинФест», посвященный 224-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Для жителей и гостей города запланирована масштабная программа.

Как рассказали «Татар-информу» в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска, для участников проведут мастер-классы и «Пушкинский диктант», состоится встреча с писателем Ахатом Мушинским. Также запланирована республиканская акция «Пушкин нон-стоп», финалы конкурса чтецов «Добрый гений» и конкурс рисунков.

Начало фестивалю 1 июня положит встреча с писателем, директором Татарского ПЕН-центра Ахатом Мушинским в Центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая.

На следующий день, 2 июня, в Нижнекамске впервые пройдет «Пушкинский диктант». К участию приглашаются все желающие. Читать отрывок из произведения великого русского классика будет библиотекарь со стажем, отличный знаток русского языка и литературы Марина Балашова.

Дебют конкурса чтецов в Нижнекамске также прошел в 2023 году. Это совместный проект библиотечной системы и Нижнекамского русского общества. Идею его проведения предложила руководитель Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

«В нашем городе ежегодно, вот уже 31-й раз, проводится конкурс мастеров художественного слова по произведениям татарского поэта Габдуллы Тукая. В 2023 году стало известно, что в Нижнекамске появится сквер Пушкина, и это замечательно, что именами великих людей будут названы улицы, скверы. В свою очередь мы, библиотекари, совместно с Русским обществом приняли решение организовать конкурс, посвященный Александру Пушкину. Это своего рода репетиция — на будущий год Александру Пушкину исполнится 225 лет», — отметила собеседница агентства.

В этом году на конкурс поступило 55 заявок, больше всего — от детей дошкольного и младшего школьного возраста.

«На днях прошел отборочный этап, 5 июня состоится финал конкурса, и уже 6 июня — в Пушкинский день, известный также как День русского языка, — состоится торжественное награждение победителей в парке „Семья“», — анонсировала Гульназ Арсланова.

Помимо этого, 6 июня пройдет республиканская акция «Пушкин нон-стоп»: библиотекари проведут мастер-классы, викторины, организуют стилизованные фотозоны и многое другое.