news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 19 декабря 2023 18:18

Снегоуборочную технику в Казани украсили светящимися шапками и усами Деда Мороза

Скопировать ссылку

В Советском районе Казани к Новому году украсили снегоуборочную технику. Об этом говорится в телеграм-канале районной администрации.

Увидеть грузовики, на которых сверкают конструкции в виде шапки и усов Деда Мороза, можно уже сегодня.

«Даже у снегоуборочной техники есть новогоднее настроение», — пошутили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по улицам Набережных Челнов начали курсировать новогодние автобусы.

#снегоуборочная техника #Новый год
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100