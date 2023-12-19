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Снегоуборочную технику в Казани украсили светящимися шапками и усами Деда Мороза
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В Советском районе Казани к Новому году украсили снегоуборочную технику. Об этом говорится в телеграм-канале районной администрации.
Увидеть грузовики, на которых сверкают конструкции в виде шапки и усов Деда Мороза, можно уже сегодня.
«Даже у снегоуборочной техники есть новогоднее настроение», — пошутили в администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по улицам Набережных Челнов начали курсировать новогодние автобусы.
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