Снегоуборочную технику в Казани украсили светящимися шапками и усами Деда Мороза

В Советском районе Казани к Новому году украсили снегоуборочную технику. Об этом говорится в телеграм-канале районной администрации.

Увидеть грузовики, на которых сверкают конструкции в виде шапки и усов Деда Мороза, можно уже сегодня.

«Даже у снегоуборочной техники есть новогоднее настроение», — пошутили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по улицам Набережных Челнов начали курсировать новогодние автобусы.