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В Набережных Челнах на рейсы вышли «новогодние» автобусы
В Набережных Челнах большие «Нефазы» нарядили к новогодним праздникам. Фотографии опубликованы в телеграм-канале Автограда.
Салоны автобусов украсили еловыми ветками и елочными игрушками, а снаружи — светящимися гирляндами.
«Вот такие нарядные автобусы от Горкоммунхоза будут радовать жителей и гостей города в новогодние праздники», — говорится в сообщении.
Пассажиров автобусов на остановках с наступающим Новым годом поздравляют Деды Морозы, создавая у горожан новогоднее настроение.
Фото: МУП «Гормунхоз»
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