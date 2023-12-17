В Набережных Челнах на рейсы вышли «новогодние» автобусы

В Набережных Челнах большие «Нефазы» нарядили к новогодним праздникам. Фотографии опубликованы в телеграм-канале Автограда.

Салоны автобусов украсили еловыми ветками и елочными игрушками, а снаружи — светящимися гирляндами.

«Вот такие нарядные автобусы от Горкоммунхоза будут радовать жителей и гостей города в новогодние праздники», — говорится в сообщении.

Пассажиров автобусов на остановках с наступающим Новым годом поздравляют Деды Морозы, создавая у горожан новогоднее настроение.