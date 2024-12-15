Снегопады, метели и сильный ветер вновь обрушатся на Татарстан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня и завтра в Татарстане опять прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, вечером воскресенья, ночью и днем понедельника местами по республике, включая Казань, ожидаются осадки в виде сильного снега и мокрого снега. Разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Возможен гололед.

Кроме того, будет дуть сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким). Помимо этого, на дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

Ранее синоптики рассказали, что в начале следующей недели под влиянием циклона в Татарстан придет потепление.