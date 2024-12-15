Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Снегопады, метели и сильный ветер вновь обрушатся на Татарстан
Сегодня и завтра в Татарстане опять прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В частности, вечером воскресенья, ночью и днем понедельника местами по республике, включая Казань, ожидаются осадки в виде сильного снега и мокрого снега. Разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Возможен гололед.
Кроме того, будет дуть сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким). Помимо этого, на дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.
Ранее синоптики рассказали, что в начале следующей недели под влиянием циклона в Татарстан придет потепление.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»