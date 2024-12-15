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В Татарстане температура опустится до -15 градусов днем
В воскресенье, 15 декабря, в Татарстане днем похолодает до -6..-11 градусов, а на востоке республики температура воздуха опустится до -15 градусов. Также утром возможен туман.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем в Татарстане пройдет небольшой снег, но в отдельных районах возможна метель.
Ветер при этом прогнозируется северо-западный с переходом на юго-восточный. Его скорость составит 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.
Помимо этого, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
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