В Татарстане температура опустится до -15 градусов днем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В воскресенье, 15 декабря, в Татарстане днем похолодает до -6..-11 градусов, а на востоке республики температура воздуха опустится до -15 градусов. Также утром возможен туман.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем в Татарстане пройдет небольшой снег, но в отдельных районах возможна метель.

Фото: © Гидрометцентр РТ

Ветер при этом прогнозируется северо-западный с переходом на юго-восточный. Его скорость составит 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Помимо этого, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.